Daniel Otero: "Las canchas sintéticas en mal estado son un atentado al jugador"

En esta extensa charla con Diario DIEZ, Otero consideró excesivo detener la competición durante diez días cuando, según sus estimaciones, apenas seis o siete jugadores del universo de más de 360 futbolistas profesionales de la Liga Nacional integraban la convocatoria de la Bicolor. Como ejemplo, señaló que en El Salvador el campeonato continuó con normalidad. Pese a sus críticas, celebró el regreso de la actividad y la posibilidad de volver a competir en San Pedro Sula después de más de un mes.

El presidente de Marathón, Daniel Otero, lanzó fuertes cuestionamientos contra el prolongado parón de la Liga Nacional por la fecha FIFA y aseguró que la pausa no estaba justificada por la cantidad de futbolistas del ámbito local convocados a la Selección de Honduras.

Asimismo, Otero analizó la eliminación en la Copa Centroamericana a manos de Alajuelense, reafirmando la obligación del plantel de superar la serie ante el cuadro salvadoreño para asegurar el boleto a la Concacaf Champions Cup.

Ante la indisponibilidad del Estadio Morazán y las observaciones realizadas por Concacaf respecto a los niveles de iluminación del Estadio Olímpico, la dirigencia verdolaga trabaja intensamente para solventar los requerimientos técnicos antes de sus próximos compromisos de Liga y del choque internacional frente a Alianza de El Salvador.

El partido ante Olancho FC y el compromiso internacional frente a Alianza se disputarán en el Estadio Olímpico Metropolitano. ¿A qué se deben estas decisiones de sede? El encuentro ante Olancho FC fue programado por la liga a las 5:15 p.m., horario en el que no contamos con iluminación en nuestro estadio, mientras que el Estadio Morazán se encuentra ocupado por otros eventos. Respecto al duelo ante Alianza, persistirá la indisponibilidad del Morazán. Además, Concacaf realizó inspecciones en ambos escenarios y nos comunicó que el sistema de iluminación del Estadio Olímpico no pasaba las pruebas. Hemos estado trabajando intensamente la semana anterior y esta para solventar el asunto hoy mismo y contar con la aprobación.

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Presidente, un gusto saludarlo. ¿Cómo se siente tras el regreso de la Liga Nacional luego de este parón por la fecha FIFA? Siempre es un placer platicar con ustedes. La verdad es que no fue un parón tan breve. Hablamos de 10 equipos con plantillas de 30 jugadores, lo que representa más de 360 futbolistas profesionales en el país, y apenas seis o siete estaban convocados a la Selección Nacional. En ligas vecinas como la de El Salvador no existió ese paro, por lo que considero que no debió darse. Sin embargo, estamos contentos de regresar a competir en nuestra casa en San Pedro Sula tras más de un mes.

En la Concacaf enfrentarán a un rival conocido como Alianza de El Salvador, que recién nombró como técnico a Diego Vázquez, un viejo conocido de la casa verdolaga...

Conocemos la jerarquía e historia de Alianza y la trayectoria de Diego Vázquez, quien jugó en Maratón y es un amigo de la casa. Nos sentimos con la responsabilidad absoluta de superar esta llave; tenemos plantel para competirle de tú a tú. Curiosamente enfrentamos a Alajuelense tres días después de que cambiaran de técnico y ahora nos medimos a Alianza una semana después de que ajustaran su cuerpo técnico. Entendemos que la afición quedó dolida tras la eliminación ante Alajuelense —actual tricampeón del torneo—, pero estamos listos para retomar la senda del triunfo.

¿Cómo evalúa el impacto de haber quedado fuera de las semifinales de la Copa Centroamericana?

En eliminatorias de 180 minutos es una obligación ganar en casa. No lo logramos ante Alajuelense y pagamos caro esa falta de triunfo de local. Obviamente quisiéramos estar en semifinales, pero el fútbol otorga revanchas. Hoy tenemos la posibilidad real de vencer a Alianza, avanzar en el cruce y clasificar a la Concacaf Champions Cup del próximo año. Es un objetivo que debemos lograr con el respaldo de nuestra afición.

Parte de la prensa y la afición cuestionan si ciertos refuerzos como Nayrobi Vargas, Albert Elis o Yeison Mejía que no han rendido al nivel esperado. ¿Qué nivel de exigencia se mantiene sobre ellos?

El cuerpo técnico les exige diariamente. El caso de Nayrobi Vargas es especial porque establecimos una relación contractual a largo plazo con él; la intención nunca fue cargarle toda la exigencia en agosto o septiembre, sino desarrollar un plan estructurado. Tanto él como Yeison Mejía se van acoplando progresivamente al sistema táctico. En términos generales nos sentimos tranquilos y confiados en que los triunfos volverán pronto.

En el caso particular de Albert Elis, ¿Cómo ha sido la relación directiva y el seguimiento a su evolución?

Muy buena. Hablé telefónicamente con Albert recientemente; mantengo comunicación constante con los futbolistas cuando no puedo asistir a los entrenamientos. Todos conocemos la capacidad y jerarquía de Albert; es solo cuestión de que comience a reencontrarse con el gol. Los delanteros están para anotar y estamos convencidos de que pronto nos brindará las alegrías que la afición espera.

¿Qué análisis nos comparte sobre Yairo Moreno y su impacto en el equipo tras ser catalogado como un fichaje estelar?

Yairo es un jugador excepcional con una personalidad increíble. Su humildad es el rasgo que le abre las puertas a donde va. No solo aporta en la parte futbolística, sino que su trato humano dentro del plantel es verdaderamente envidiable y sirve de ejemplo para todos.

Tras la reciente participación de la Selección Nacional, donde no se avanzó a las instancias decisivas de la Nations League, ¿Qué cree que debe corregir el fútbol hondureño?

Es un tema complejo y mi postura ya es conocida. Me duele perder como hondureño, pero noto que en los demás equipos de la Liga Nacional existe cierta conformidad con el rendimiento de la Selección. Deben haber cambios estructurales desde la cabeza hasta abajo. Llevamos 12 años sin conseguir los objetivos y las cosas siguen igual, algo inadmisible en cualquier institución. Marathón ha asumido su responsabilidad histórica levantando la voz y exigiendo un rumbo distinto para el bien del balompié nacional. Mientras mantengamos esa mentalidad, nada va a cambiar y quien termina sufriendo es el aficionado. La Selección Nacional es un bien público y, por lo tanto, nos pertenece a todos. Cada sector debe asumir su responsabilidad y contribuir, desde su ámbito, a mejorar el fútbol hondureño.

Usted aclaró que no busca la presidencia de la Federación, pero ¿a quién visualiza como un buen líder para encabezar un proyecto de transformación?

Considero que el presidente de la Federación debe salir de la Liga Nacional o de sus clubes afiliados, ya que son quienes sostienen financieramente la actividad futbolística y conocen los sacrificios que implica. Destaco la gestión reciente de la liga con patrocinios transparentes y negociados en conjunto; habría que poner los ojos en ese sector dirigencial que demuestra capacidad de gestión. También quiero dejar algo claro: nunca he aspirado a ser presidente de la Federación. Mi proyecto al frente de Marathón es de mediano y largo plazo. Sin embargo, si se presenta una candidatura con un plan serio, creíble, alcanzable y medible, tanto en lo deportivo como en lo financiero, seremos los primeros en dar un paso al frente para acompañarla.

Otro punto de queja constante en el torneo son las canchas sintéticas, como las de La Paz o Choluteca. ¿Cuál es su postura ante esto?

Tienen toda la razón los que se quejan. La cancha de La Paz es injugable, un atentado contra el futbolista, y la de Choluteca va por el mismo camino. Como club ya presentamos un reclamo formal ante la Liga Nacional. No es un problema contra Génesis o UPNFM, pero jugar sobre plástico y resinas que actúan como un horno es inhumano para los atletas. Hay que revisar y priorizar recintos con condiciones dignas.

¿Cómo evalúa el proceso del seleccionador nacional José Francisco Molina al frente de la Bicolor?

El señor Molina es una persona muy inteligente que aprovechó una oportunidad profesional que se le presentó sin tener equipo en ese momento, y ningún técnico la habría rechazado. Sin embargo, no se consiguieron los objetivos en la Nations League. Pienso que no es el encargado de romper estos 12 años de malos resultados, aunque destaco la capacidad del director deportivo Francis Hernández.

En redes sociales usted suele ser muy activo y directo. Muchos críticos señalan que un presidente de club no debería comportarse de esa manera. ¿Qué responde a eso?

Un presidente o gerente tiene la obligación de comunicar. Si no comunicás, no hacés nada. Yo comunico para los maratonistas, para que los cientos de miles de seguidores conozcan nuestra visión y objetivos. No busco caerle bien a aficionados de otros equipos; le hablo a nuestra gente. Quien dice la verdad históricamente no cae bien, pero yo no estoy en un concurso de popularidad, trabajo de sol a sol por el éxito del Club Marathón.

Finalmente, presidente, ¿Cuál es el mensaje para la afición verdolaga de cara a los próximos duelos en el Estadio Olímpico?

Ocupamos al aficionado de Marathón en el estadio. Hemos fijado precios sumamente accesibles —como 100 lempiras en sol— tanto para el partido de Liga como para el compromiso internacional del próximo martes ante Alianza de El Salvador. Necesitamos el calor de nuestra afición porque para el jugador no es igual competir con las gradas vacías que con un estadio lleno. El maratonista que se hace valer, alienta y va al estadio.