Kevin Álvarez destapa cómo despilfarraba dinero: "Gastaba 30 mil lempiras en una noche"

El futbolista hondureño Kevin Álvarez, actualmente futbolista del Choloma, sorprendió con sus revelaciones sobre la etapa en la que jugaba en el extranjero y disfrutaba de una vida llena de lujos, fiestas y gastos excesivos.

En declaraciones al programa Días de Fútbol, el lateral recordó cómo utilizaba su dinero para invitar a otras personas, sin imaginar que muchos de quienes lo rodeaban no eran amistades verdaderas.

Álvarez confesó que durante ese período llegó a tener un círculo de aproximadamente 15 personas, a quienes consideraba sus amigos. Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta de que la mayoría solamente estaba a su lado por los beneficios económicos que podía ofrecerles, una situación que lo llevó a cambiar su manera de relacionarse con los demás.