Kevin Álvarez destapa cómo despilfarraba dinero: "Gastaba 30 mil lempiras en una noche"

El futbolista hondureño Kevin Álvarez, actualmente futbolista del Choloma, sorprendió con sus revelaciones sobre la etapa en la que jugaba en el extranjero y disfrutaba de una vida llena de lujos, fiestas y gastos excesivos.
En declaraciones al programa Días de Fútbol, el lateral recordó cómo utilizaba su dinero para invitar a otras personas, sin imaginar que muchos de quienes lo rodeaban no eran amistades verdaderas.
Álvarez confesó que durante ese período llegó a tener un círculo de aproximadamente 15 personas, a quienes consideraba sus amigos. Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta de que la mayoría solamente estaba a su lado por los beneficios económicos que podía ofrecerles, una situación que lo llevó a cambiar su manera de relacionarse con los demás.
“Yo tenía como 15 amigos entre comillas, porque de esos 15 ahora solamente hablo con tres. Esos eran chupasang**, que es normal que los jugadores se encuentren tipos así, que vos andas bien y ahí andan”, expresó el futbolista hondureño de la Liga Nacional al recordar aquella etapa de su vida.
El jugador también describió cómo eran sus salidas nocturnas, en las que no tenía reparos en pagar las cuentas de quienes lo acompañaban. Según relató, acostumbraba invitar a sus conocidos a diferentes lugares y asumir todos los gastos, sin preocuparse demasiado por las cantidades que terminaba desembolsando.
“Yo llegaba a la disco y les decía: 'locos, vamos a ir a tal lado, si quieren lleven sus niñas, yo pago'. Pero hermano, habían cuentas de 25 mil, 30 mil lempiras en una discoteca”, reveló Álvarez, dejando en evidencia la magnitud del dinero que podía gastar durante una sola noche de fiesta.
Con el tiempo, el futbolista comprendió que mantener ese estilo de vida también le permitía identificar quiénes estaban realmente interesados en su amistad y quiénes solamente aprovechaban su buena situación económica. Cuando dejó de ofrecer las mismas comodidades, varias de esas personas comenzaron a desaparecer de su entorno.
“Cuando vos te alejas de ese tipo de gente, ellos solos se alejan. 'Ese man ya está hule, dicen'. Yo ya días limpié mi entorno y se va limpiando solo”, manifestó el jugador del CD Choloma, quien aseguró que actualmente mantiene contacto con apenas tres de aquellas 15 personas.