Buba López, la muralla del Real España y sus números con el líder invicto

Luis “Buba” López se ha convertido en una de las grandes figuras del Real España en el torneo Apertura. El guardameta hondureño atraviesa un gran momento bajo los tres palos y es uno de los pilares del conjunto aurinegro, que se mantiene invicto y en lo más alto de la clasificación. Sus actuaciones han sido determinantes para sostener la solidez de una Máquina que quiere seguir marcando el paso en el campeonato. Los números respaldan el rendimiento del capitán aurinegro. Después de nueve jornadas disputadas, Buba López registra cuatro porterías imbatidas y apenas cuatro goles recibidos, sin permitir más de una anotación en ninguno de los encuentros en los que ha participado. Olancho FC, CD Choloma, Marathón e Independiente son los únicos equipos que han conseguido vencer su resistencia en el Apertura.

En los últimos dos compromisos, el experimentado arquero volvió a ser protagonista. Frente a Motagua y Estrella Roja de Danlí respondió con intervenciones decisivas, demostrando sus reflejos y capacidad para resolver situaciones de peligro. Su única ausencia en el torneo se produjo contra Lobos de la UPNFM, partido que Real España ganó 2-0 con Roberto “Pipo” López bajo los tres palos.

La seguridad del guardameta también ha sido fundamental para mantener el equilibrio de un equipo que ha pasado por tres entrenadores durante el campeonato: Jeaustin Campos, Mauro Reyes y el actual estratega, el español Juan Ignacio Martínez. Pese a los cambios en el banquillo, el conjunto sampedrano ha conservado su fortaleza defensiva, con Buba como principal respaldo de una línea de cuatro integrada habitualmente por Franklin Flores, Devron García, Marcelo Pereira y un lateral derecho que alterna entre Jeffry Ramos y Daylor Cacho. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE