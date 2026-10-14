Entró esquivando a todos: así fue el tercer gol de Andy Najar con el Nashville

El futbolista hondureño Andy Najar sigue demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Este miércoles, el jugador catracho volvió a convertirse en una pieza clave para el Nashville SC durante una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). Desde el pitazo inicial, Najar fue alineado como titular en el encuentro frente al Sporting Kansas City. Su presencia en la cancha no tardó en hacer la diferencia, ya que participó de forma directa en las acciones más peligrosas del equipo local desde los primeros minutos del partido.

La primera gran aportación del catracho llegó con un preciso centro de zurda que su compañero Hany Mukhtar definió de tijereta para marcar el 1-0. Poco después, al minuto 17, Mukhtar volvió a aparecer para asistir a Sam Surridge, quien amplió la ventaja poniendo el 2-0 en el marcador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El momento consagratorio para el exjugador del Olimpia llegó al minuto 29 del primer tiempo. Najar aprovechó un cobro de tiro de esquina ejecutado por Cristian Espinoza, se desmarcó con agilidad entre la defensa rival y conectó un certero remate de cabeza para establecer el 3-0 definitivo antes del descanso. Con este tanto y la asistencia brindada, el catracho firmó una actuación sobresaliente en la fecha 29 del torneo estadounidense. Su aporte ofensivo consolida el gran desempeño colectivo que viene mostrando el conjunto de Nashville en sus últimos compromisos.

Andy Najar está firmando una temporada destacada en Estados Unidos, sumando hasta la fecha tres goles y seis asistencias. Con un total de nueve anotaciones generadas, el internacional hondureño reafirma su papel como uno de los futbolistas más determinantes de su club.