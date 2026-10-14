JIM afirma el motivo por el que Nixon Cruz no jugará ante Olimpia

Sin embargo, la expedición aurinegra despegó con una noticia de alto impacto que sacudió los planes del cuerpo técnico, y es que el talentoso atacante Nixon Cruz no formó parte de la delegación y quedó totalmente descartado para el clásico. Esta situación obliga al estratega a buscar variantes ofensivas en su esquema titular.

El Real España emprendió su viaje desde San Pedro Sula rumbo a la capital para disputar el compromiso más atractivo de la jornada 10 de la Liga Nacional de Honduras, donde se verá las caras este jueves frente al Olimpia. El equipo aurinegro llega enfocado en sumar los tres puntos, pero la planificación sufrió un giro inesperado antes de partir.

La ausencia del habilidoso extremo representa la baja más llamativa del conjunto sampedrano en la antesala de su crucial visita a Tegucigalpa. Nixon Cruz, catalogado como uno de los futbolistas sensación del campeonato por su desequilibrio, juventud y capacidad individual, no abordó el autobús con el resto de sus compañeros.

La determinación tomó por sorpresa al entorno deportivo, considerando que el jugador venía de sumar minutos el fin de semana anterior frente al Estrella Roja en Danlí, donde ingresó de cambio en la segunda parte y vio una tarjeta amarilla. Su participación previa hacía suponer que estaría listo para este duelo trascendental.

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El entrenador de Real España, Juan Ignacio Martínez, afirmó que la baja de Nixon Cruz es por una lesión, así lo dijo para Diario Diez antes de emprender el viaje a Tegucigalpa: "Se queda por unas molestias que tuvo anteriormente y está un poco fastidiado".

Cabe recordar que el atacante ya se había caído de la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras por dolencias en su rodilla reportadas por el club tras una brillante actuación con gol. Este antecedente médico ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico para evitar una complicación mayor.