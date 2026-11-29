Ferran Torres, estrella del PSG y España, presume de nuevo amor y las cámaras lo captan todo
La última carrera de Marc Márquez en MotoGP reunió a numerosas figuras del deporte y el espectáculo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, pero uno de los protagonistas inesperados fue Ferran Torres. El delantero español aprovechó su día libre para viajar a Valencia y presenciar el adiós del piloto de Cervera.
El atacante del Paris Saint-Germain no quiso perderse una jornada histórica para el motociclismo, después de que Márquez anunciara que colgaría el mono tras el Gran Premio de Valencia.
El futbolista, sin embargo, no llegó solo al circuito, pues estuvo acompañado por una mujer que ha despertado un enorme interés en la prensa del corazón.
Se trata de Sara Sampaio, modelo y actriz portuguesa con quien Ferran estaría comenzando una relación sentimental. La presencia de ambos juntos en Cheste terminó por confirmar públicamente los rumores que desde hace semanas los vinculaban.
Las cámaras captaron a la pareja durante la jornada y su aparición conjunta no pasó inadvertida. El periodista especializado en prensa rosa Javi Hoyos aseguró que ambos habían oficializado su relación precisamente en la última carrera de MotoGP de la temporada.
El romance ya venía dando señales desde hace algún tiempo. Una de las primeras pistas apareció en las redes sociales de Sampaio, quien publicó una historia de Instagram en la que aparecía junto a un hombre cuyo aspecto físico guardaba un notable parecido con el futbolista valenciano.
Las sospechas aumentaron cuando la modelo fue vista en el Parque de los Príncipes, siguiendo desde las gradas varios encuentros del Paris Saint-Germain.
Su presencia en el estadio parisino alimentó las versiones de que existía algo más que una simple amistad entre ambos.
A esas imágenes se sumó una fotografía en la que Ferran y Sara fueron vistos juntos en uno de los restaurantes más populares de París. La instantánea circuló ampliamente y se convirtió en otra señal de la cercanía entre el delantero y la reconocida modelo portuguesa.
Sampaio es una figura internacional de la industria de la moda. Alcanzó una enorme popularidad después de convertirse en uno de los ángeles de Victoria's Secret y ha trabajado con importantes firmas como Giorgio Armani y Calzedonia. También ha desarrollado una carrera como actriz, con participación en la película Superman.
Para Ferran, este nuevo capítulo sentimental llega después de varios rumores sobre su vida amorosa durante el verano. Ahora, las imágenes junto a la portuguesa apuntan a que el futbolista ha encontrado una nueva ilusión y que ambos han decidido dejar de esconder su cercanía.
La escapada a Valencia tuvo lugar después de que el PSG consiguiera una victoria por 2-0 frente al Lorient. El conjunto parisino se impuso con goles de Mayulu y Ousmane Dembélé, mientras que Torres ingresó al terreno de juego en el minuto 75 del compromiso.
Una vez finalizado el encuentro y aprovechando la jornada libre, el valenciano se trasladó hasta Cheste para acompañar a Marc Márquez en una despedida que reunió a diferentes personalidades.
Incluso tuvo participación en la ceremonia, pues fue el encargado de entregar el trofeo de campeón al responsable del equipo Trackhouse.
En lo deportivo, la despedida de Márquez no terminó con el triunfo que muchos esperaban. El piloto de Cervera finalizó segundo, por detrás de Raúl Fernández, quien celebró una victoria que calificó como algo que jamás habría imaginado ni en sus mejores sueños.
Sin embargo, fuera de la pista, la atención también se la llevó Ferran Torres, quien convirtió la última carrera del año en el escenario para mostrar públicamente su nueva relación.