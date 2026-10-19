Concacaf sanciona a Motagua contra Alajuelense y pierde a referente

Motagua se prepara para disputar uno de los compromisos más trascendentales de la temporada en la Copa Centroamericana. El equipo hondureño se medirá ante la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de ida de las semifinales, pero lo hará con un panorama mixto en su plantilla debido a varias ausencias obligatorias y el retorno de piezas importantes. El entrenador del conjunto azul, el español Javier López, confirmó que el equipo no podrá contar con cuatro futbolistas para este crucial encuentro. Las ausencias responden a sanciones disciplinarias y a problemas de salud que han afectado la continuidad de varios elementos del plantel.

La baja más impactante para la estrategia del cuerpo técnico es la de Cristopher Meléndez. El defensor y capitán del equipo, conocido popularmente como el "Búho", deberá cumplir un partido de suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas en encuentros distintos del torneo (más concreto en la ida y vuelta contra Alianza en los cuartos de final), tal como lo establece el reglamento de la Concacaf. A la sanción del Búho Meléndez se suman las ausencias de Ricky Zapata, Romario da Silva y Jorge Serrano. Estos tres futbolistas continúan marginados de las canchas debido a lesiones de larga duración, lo que limita las opciones habituales del entrenador en la conformación de la alineación titular. Ante la falta de su capitán en la zona defensiva, se perfila como una de las principales alternativas el jugador Luis Santamaría. No obstante, Javier López dejó claro que la decisión final sobre la zona baja se tomará en los últimos entrenamientos previos al choque ante el club costarricense. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Pese a los inconvenientes, el ambiente en el campamento capitalino incluye noticias positivas. López confirmó que podrá recuperar a Jonathan Moya y a Óscar Discua, quienes no sumaron minutos en el último compromiso frente a Platense por precauciones médicas relacionadas con molestias físicas. Moya superó con éxito un problema en el tobillo, mientras que Discua dejó atrás un esguince de rodilla que requirió atención en Tegucigalpa. La disponibilidad de ambos elementos fortalece el frente de ataque del Motagua y brinda un respiro al estratega para estructurar su plan táctico.