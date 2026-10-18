Olimpia queda líder y este es el peor equipo: así queda la tabla del Apertura 2026

Olimpia dormirá como líder del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los albos derrotaron 2-1 al Real España en el clásico disputado durante la jornada 10, resultado con el que le quitaron el invicto al conjunto aurinegro y lo desplazaron de la cima de la tabla de posiciones. El León aprovechó el tropiezo de su rival para llegar a 23 puntos y quedarse con el primer lugar de la clasificación. Marathón también cumplió con su tarea al vencer 2-1 al Olancho FC, por lo que alcanzó las 21 unidades y se mantiene en la segunda posición, igualado en puntos con la Máquina, que ahora es tercero.

Motagua continúa en la cuarta posición con 19 puntos, luego de imponerse 2-0 al Platense en Puerto Cortés. El Ciclón Azul sigue al acecho de los primeros lugares, aunque todavía se encuentra a cuatro unidades del líder. En la zona media, Olancho FC se mantiene quinto con 12 puntos, los mismos que Lobos UPNFM y Estrella Roja. Los universitarios subieron al sexto puesto después de golear 4-0 al Atlético Independiente, mientras que el conjunto de Danlí escaló a la séptima posición tras vencer 2-1 al Génesis FC en el cierre de la jornada. Los caninos cayeron al octavo lugar con 11 unidades, seguido por CD Choloma, que llegó a 10 puntos después de conseguir una valiosa victoria por 2-1 ante Juticalpa FC. Independiente de Siguatepeque también suma 10 unidades y ocupa la décima posición. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la parte baja, Platense se mantiene undécimo con ocho puntos, mientras que Juticalpa FC continúa en el último puesto con seis unidades, tras caer en casa ante el conjunto cholomeño y quedar como el peor equipo en lo que va de las primeras 10 jornadas.