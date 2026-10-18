Grave lesión en el Génesis-Estrella Roja y las lindas chicas que cautivaron en La Paz

Partido accidentado en el Estadio Roberto Suazo Córdova durante la dura caída del Génesis FC ante Estrella Roja.
El Génesis FC y Estrella Roja completaron este domingo la décima jornada del Apertura 2026 en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. El encuentro terminó con una dolorosa derrota del conjunto canino ante su gente (1-2).
Nuestros periodistas Carlos Castellanos y Claudia Torres, junto con la reportera de HCH, Nohelia León, estuvieron presentes en el inmueble para darle cobertura al último compromiso de la fecha.
La comunicadora de HCH, Shirle Calix, también viajó a La Paz y se le vio muy contenta durante la transmisión del encuentro.
La belleza no podía faltar en el Génesis-Estrella Roja y estas aficionadas nos regalaron una bonita sonrisa.
La fanaticada del conjunto rojo hizo el viaje para apoyar al equipo y se fueron muy satisfechos con el triunfo fuera de casa.
Una de las aficionadas más lindas que presenciaron el encuentro en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
La Paz es cuna de mujeres hermosas y ellas no fueron la excepción. Levantaron suspiros en las graderías.
Ya con el balón en juego, la escuadra visitante no tardó en abrir el marcador. Óscar Rosales silenciaba la casa del Génesis tras conectar un centro al minuto 9 y poner el primer tanto del partido.
Tan solo tres minutos más tarde, las cosas se le complicaron todavía más al conjunto de casa. El delantero Elías Alderete sufrió una caída que lo obligó a dejar el terreno de juego y encendió las alarmas. Carlos Arzú ingresó en su lugar.
Alderete fue atentido rápidamente por el cuerpo médico del Génesis antes de que se confirmara la gravedad de su lesión.
Según el parte médico del Génesis, el futbolista argentino sufrió una rotura del tendón de Aquiles, por lo que fue trasladado de emergencia en una ambulancia hacia un centro hospitalario.
La frustración de Alderete tras abandonar el partido y confirmarse que sufre una rotura del tendón de Aquiles en el pie izquierdo. Su regreso a las canchas dependerá de la evolución de su recuperación, aunque podría estar hasta seis meses o un año fuera de combate. Generalmente se necesita pasar por el quirófano para tratar este tipo de lesiones.
Sin embargo, el Génesis no se vino abajo y Carlos Arzú, que había ingresado por Alderete, establecía el empate en el 16'. Aaron Fonseca mandó un pelotazo al área rival y apareció el joven atacante para madrugar al portero y luego terminar de empujar el esférico.
El 1-1 en el tablero tan solo duró 10 minutos porque en el 26' cayó el segundo de Estrella Roja. Nahuel Luna peinó el balón para habilitar a Óscar Rosales, quien controló y definió con calidad para firmar su doblete.
Cuando estaba por finalizar el primer tiempo, Estrella Roja tuvo para anotar el tercero desde el punto penal, pero Ronaldo Balanta lo evitó. El arquero colombiano le atajó el lanzamiento a Nahuel Luna.
Cabe mencionar que el portero José García también tuvo que abandonar el encuentro tras un fuerte choque con Carlos Arzú. La acción se dio al filo del descanso, el árbitro revisó la en el FVS e interpretó que se trató de un choque propio del juego. Le mostró la cartulina amarilla al delantero del Génesis.
García fue atendido por los médicos del Estrella Roja y luego sacado del campo en camilla con protección en la nariz, por lo que está fuera de peligro. El cuadro de Danlí ingresó a su guardameta suplente Víctor Moreira para defender la portería durante todo el complemento.
Para el segundo tiempo, el Génesis adelantó sus líneas y apretó el área rival en busca de igualar el encuentro. Los caninos tuvieron un par de ocasiones claras para anotar, pero les faltó mayor contundencia y perdonaban.
Con este resultado, el Génesis que dirige el portugués Fernando Mira baja al octavo lugar de la clasificación y se queda con 11 unidades, mientras que Estrella Roja sube al séptimo puesto y suma 12 puntos.