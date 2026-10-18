  1. Liga Nacional

EN VIVO: Génesis FC confirma la alineación para derrotar a Estrella Roja en La Paz

Los caninos reciben al Estrella Roja en el ROSUCO de La Paz, en un duelo que será transmitido en exclusiva por Diario DIEZ, HCH y GOTV a partir de las 3:00 PM.

EN VIVO: Génesis FC confirma la alineación para derrotar a Estrella Roja en La Paz

DIEZ, HCH y GOTV transmitirán el encuentro entre Génesis FC y Estrella Roja.
18 de octubre de 2026 a las 11:23

La Liga Nacional de Honduras continúa su actividad este domingo con el enfrentamiento entre Génesis FC y Estrella Roja, dos equipos que buscarán sumar tres puntos importantes en sus aspiraciones dentro del torneo Apertura 2026 en la jornada 10.

El encuentro se disputará a las 3:00 de la tarde en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz y podrá disfrutarse EN VIVO y en exclusiva a través de Diario DIEZ, HCH y GOTV.

Los Caninos llegan a este compromiso ubicados en la séptima posición de la tabla con 11 puntos, mientras que el conjunto de Danlí ocupa el décimo puesto con nueve unidades.

-- ALINEACIÓN CONFIRMADA

GÉNESIS FC: Ronaldo Balanta, Aaron Fonseca, Juan Mosquera, Allans Vargas, Gabriel Araújo, Edwin Maldonado, Walter Martínez, Roger Sander, Júnior Lacayo, Elías Alderete, Josman Figueroa.

-- ¿Dónde ver Génesis FC vs Estrella Roja EN VIVO?

El partido entre Génesis FC y Estrella Roja se disputará este domingo 18 de octubre a las 3:00 PM en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. La transmisión será en exclusiva por Diario DIEZ, HCH y GOTV, para que los aficionados puedan seguir todos los detalles de este compromiso de la Liga Nacional.

-- Ficha del partido

- Partido: Génesis FC vs Estrella Roja.

- Fecha: domingo 18 de octubre de 2026.

- Hora: 3:00 PM.

- Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz.

- Transmisión: Diario DIEZ, HCH y GOTV.

- Árbitro central: José Valladares.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias