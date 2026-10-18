EN VIVO: Génesis FC confirma la alineación para derrotar a Estrella Roja en La Paz

La Liga Nacional de Honduras continúa su actividad este domingo con el enfrentamiento entre Génesis FC y Estrella Roja, dos equipos que buscarán sumar tres puntos importantes en sus aspiraciones dentro del torneo Apertura 2026 en la jornada 10.
El encuentro se disputará a las 3:00 de la tarde en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz y podrá disfrutarse EN VIVO y en exclusiva a través de Diario DIEZ, HCH y GOTV.
Los Caninos llegan a este compromiso ubicados en la séptima posición de la tabla con 11 puntos, mientras que el conjunto de Danlí ocupa el décimo puesto con nueve unidades.
-- ALINEACIÓN CONFIRMADA
GÉNESIS FC: Ronaldo Balanta, Aaron Fonseca, Juan Mosquera, Allans Vargas, Gabriel Araújo, Edwin Maldonado, Walter Martínez, Roger Sander, Júnior Lacayo, Elías Alderete, Josman Figueroa.
-- ¿Dónde ver Génesis FC vs Estrella Roja EN VIVO?
El partido entre Génesis FC y Estrella Roja se disputará este domingo 18 de octubre a las 3:00 PM en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. La transmisión será en exclusiva por Diario DIEZ, HCH y GOTV, para que los aficionados puedan seguir todos los detalles de este compromiso de la Liga Nacional.
-- Ficha del partido
- Partido: Génesis FC vs Estrella Roja.
- Fecha: domingo 18 de octubre de 2026.
- Hora: 3:00 PM.
- Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz.
- Transmisión: Diario DIEZ, HCH y GOTV.
- Árbitro central: José Valladares.