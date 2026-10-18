EN VIVO: Génesis FC confirma la alineación para derrotar a Estrella Roja en La Paz

La Liga Nacional de Honduras continúa su actividad este domingo con el enfrentamiento entre Génesis FC y Estrella Roja, dos equipos que buscarán sumar tres puntos importantes en sus aspiraciones dentro del torneo Apertura 2026 en la jornada 10.

El encuentro se disputará a las 3:00 de la tarde en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz y podrá disfrutarse EN VIVO y en exclusiva a través de Diario DIEZ, HCH y GOTV.

Los Caninos llegan a este compromiso ubicados en la séptima posición de la tabla con 11 puntos, mientras que el conjunto de Danlí ocupa el décimo puesto con nueve unidades.