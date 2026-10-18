'Chuy' ve una revancha ante Alianza y defiende a Nixon Cruz: "Quieren abusar de eso"

“Una bonita revancha para nosotros”, así describe Carlos ‘Chuy’ Pérez la llave que tendrá Marathón ante el Alianza de El Salvador por el boleto a la Liga de Campeones de Concacaf 2027 y sigue lamentando la eliminación de la Copa Centroamericana por el plantel que conformaron. El extremo derecho charló con DIEZ para hablar un poco de la preparación que están teniendo para ese partido del martes (8:00 pm) en el estadio Olímpico y cree que ya están identificados todas las situaciones que dejaron de hacer en el partido que cayeron ante el mismo rival. Para Pérez poder clasifica a la Concachampions sería un sueño porque: “Ahí es donde se muestran los jugadores, ya te ponen el ojo desde otro país. Ahí se abren las puertas para dar un paso más arriba”.

El dorsal 29 de los verdolagas también se refirió a las polémicas que han rondado y sobre su amigo Nixon Cruz y comenta que las personas han sido muy duros con él: “Nixon es un cipote que no se mete con nadie, como yo que somos apartados, humildes y pienso que hay gente que muchas veces quiere abusar de eso. Creo que hay personas que nos quieren mortificar con cosas que no son claras”.

- ENTREVISTA CON CHUY PÉREZ -

Duelo ante Alianza FC: “Estamos muy ansiosos por el partido y espero que se nos den las cosas, para eso nos preparamos para esos trabajos y es cierto que las cosas no se nos dieron en la Copa Centroamericana, pero quiero que la gente sepa que siempre vamos a ir por el triunfo”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sentido de revancha: “Esto es fútbol y hay tres resultado: ganar, empatar y perder. Obviamente nadie quiere perder, ellos hicieron lo suyo la vez que nos sacaron el triunfo y nosotros fuimos cayendo en un desespero, pero el fútbol da revancha y esto creo que va ser una bonita revancha para nosotros”. Bajón anímico luego de la eliminación: “No, no es como dicen muchos que estamos cayendo en una depresión. Nosotros seguimos trabajando, nos seguimos preparando día a día. Somos humanos y como cualquiera nos equivocamos. Siento que pesó un poquito tantos viajes, partidos de local y luego hacer viajes cada tres o cuatro días. Esto no es excusa tampoco estamos aquí para revertir las cosas y espero que se nos den”. El aprendizaje: “El no caer en desesperación, estar tranquilos en todo momento, debemos tener mucha comunicación dentro de la cancha que es algo que nos ha hecho falta”. Quedaron a deber: “Creo que estábamos para más porque tenemos un gran plantel, jugadores de experiencia como jóvenes que vienen creciendo y que quieren minutos. Teníamos para mucho más”. Un sueño jugar la Concachampions: “Yo hablaba con mi mamá de eso, ahí es donde se muestran los jugadores, ya te ponen el ojo desde otro país. Ahí se abren las puertas para dar un paso más arriba. Confío que se van a dar las cosas”.

- CHARLAS CON NIXON CRUZ -

Consejos a Nixon: “Él sabe que tiene mi apoyo siempre. Pasamos platicando, pasamos aconsejándonos uno con otro. Yo quiero que la gente sepa que somos humanos y que nos equivocamos, tampoco lo voy a justificar porque él sabe bien lo que hace, él sabe lo que es bueno y malo. Lo aprecio mucho y le deseo siempre la buena”.