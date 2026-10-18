Jonathan Rubio y Deiby Flores cayeron en la ronda previa de la Champions de África

El Petro de Luanda, equipo de los hondureños Jonathan Rubio y Deiby Flores, sufrió un duro revés en sus aspiraciones continentales tras caer este domingo por 2-0 ante el Scottland FC de Zimbabue. El encuentro, correspondiente a la ida de la segunda ronda preliminar de la Liga de Campeones de la CAF, se disputó en el National Sports Stadium de Harare y ambos jugadores catrachos vieron minutos.

El técnico portugués João Pedro Sousa alineó como titulares a Jonathan Rubio y Deiby Flores. Los dos futbolistas disputaron la totalidad del encuentro, asumiendo el peso de la generación de juego y la contención en el centro del campo angoleño. Sin embargo, pese al esfuerzo de los legionarios, el bloque defensivo del conjunto local terminó por descifrar el planteamiento táctico del Petro. Tras una primera mitad sumamente disputada y que se marchó al descanso con un empate sin goles, la efectividad de los dueños de casa se impuso en el complemento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El experimentado atacante zimbabuense Khama Billiat rompió la igualdad para poner el 1-0 en el minuto 67, tras aprovechar un desajuste en la zaga del Petro de Luanda. Seguidamente, el artillero Knowledge Musona capitalizó una contra letal para definir el 2-0 definitivo en el 80', dejando tendido al monarca angoleño.