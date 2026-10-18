Jonathan Rubio y Deiby Flores cayeron en la ronda previa de la Champions de África

El Petro de Luanda, equipo de los hondureños Jonathan Rubio y Deiby Flores, sufrió un duro revés en sus aspiraciones continentales tras caer este domingo por 2-0 ante el Scottland FC de Zimbabue.
El encuentro, correspondiente a la ida de la segunda ronda preliminar de la Liga de Campeones de la CAF, se disputó en el National Sports Stadium de Harare y ambos jugadores catrachos vieron minutos.
El técnico portugués João Pedro Sousa alineó como titulares a Jonathan Rubio y Deiby Flores. Los dos futbolistas disputaron la totalidad del encuentro, asumiendo el peso de la generación de juego y la contención en el centro del campo angoleño.
Sin embargo, pese al esfuerzo de los legionarios, el bloque defensivo del conjunto local terminó por descifrar el planteamiento táctico del Petro.
Tras una primera mitad sumamente disputada y que se marchó al descanso con un empate sin goles, la efectividad de los dueños de casa se impuso en el complemento.
El experimentado atacante zimbabuense Khama Billiat rompió la igualdad para poner el 1-0 en el minuto 67, tras aprovechar un desajuste en la zaga del Petro de Luanda.
Seguidamente, el artillero Knowledge Musona capitalizó una contra letal para definir el 2-0 definitivo en el 80', dejando tendido al monarca angoleño.
Con este marcador en contra, el panorama se complica drásticamente para el club de los catrachos. El Petro de Luanda tendrá que regresar a Angola con la estricta obligación de ganar por tres goles o más de diferencia en el duelo de vuelta si desea avanzar de manera directa a la prestigiosa fase de grupos del torneo continental
El encuentro se disputará el próximo viernes en Luanda, donde Rubio y Flores buscarán comandar la remontada ante su público.