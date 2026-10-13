El hondureño Jonathan Rubio firmó el gol del triunfo para su equipo en Angola

El hondureño Jonathan Rubio fue protagonista este martes en el fútbol africano al anotar el gol que le dio el triunfo al Petro de Luanda frente a Kabuscorp (1-0), en un vibrante encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Primera División de Angola.
El talentoso volante catracho, de 29 años, pasa por uno de los momentos más dulces de su carrera y frotó la lámpara para romper un ríspido empate en el minuto 14 y sellar los tres puntos para el actual campeón angoleño.
Con esta victoria en condición de local, el Petro de Luanda asesta un golpe de autoridad en la mesa, sumando 14 unidades y manteniéndose a tiro por la cima del campeonato.
Tras consolidarse y renovar su contrato con el gigante de Luanda, Rubio sigue demostrando que su travesía en el balompié africano está llena de éxitos, coronas y, sobre todo, goles que lo mantienen en el radar principal de la escuadra bicolor de cara a las eliminatorias.
Su gran momento de forma en el extranjero no ha pasado desapercibido en nuestro país. Minutos después de finalizar el encuentro, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) celebró y felicitó públicamente al legionario a través de sus canales oficiales, destacando su olfato goleador.
🇭🇳⚽️ ¡Jonathan Rubio se hace presente!Nuestro legionario anotó el gol de la victoria para el Petro de Luanda, que se impuso 1-0 ante Kabuscorp. 🔥💪¡Orgullo catracho en el extranjero! 🇭🇳#Legionarios #LaH #FFH https://t.co/KzHOMKVbfv— La H | Selección Nacional de Honduras (@LaHSomosTodos) October 13, 2026
Cabe recordar que Rubio recientemente regresó a las convocatorias de la Selección Nacional bajo el mando de José Francisco Molina.
Fue una de las grandes novedades en la convocatoria catracha para la intensa fecha FIFA de la Liga de Naciones de la Concacaf, marcando su regreso oficial a la "H" tras más de cuatro años de ausencia.
Rubio estuvo concentrado con la Bicolor participando en la fase de grupos, que incluyó partidos contra Surinam, Jamaica y Martinica. Una vez finalizado el último compromiso ante Jamaica el lunes 5 de octubre en Tegucigalpa, Rubio y Deiby Flores emprendieron el largo viaje de regreso a África para unirse de inmediato al Petro de Luanda.
Apenas unos días después de su viaje y reincorporación, Rubio saltó hoy a la cancha como titular al igual que Flores y firmó los tres puntos para su equipo.