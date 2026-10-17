¡El Ciclón toma vuelo! Motagua vence al Platense y pone la mira en Alajuelense

Motagua demostró que tiene argumentos para competir incluso con un equipo alternativo. Las Águilas Azules se impusieron 2-0 ante Platense en la húmeda cancha del estadio Excélsior, en duelo correspondiente a la décima jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, y se llevaron tres puntos valiosos que les permiten escalar a los primeros puestos de la tabla de posiciones. El conjunto dirigido por Javier López supo resistir los mejores momentos del Tiburón, que tuvo una gran primera parte y generó varias ocasiones para abrir el marcador. Sin embargo, la falta de contundencia terminó pasando factura a los locales, que se quedaron sin respuesta ante un Motagua que encontró los goles en el segundo tiempo. El Tiburón salió decidido a imponer condiciones y apenas al minuto 2 generó la primera ocasión de peligro. Maynor Arzú se escapó por la banda izquierda, ingresó al área y sacó un derechazo que obligó a la defensa azul a reaccionar. El balón pasó muy cerca de la portería defendida por el guardameta motagüense.

Tres minutos después, Platense volvió a inquietar. Christian Gutiérrez desbordó por la banda derecha y envió un centro al área, donde Solani ganó por arriba, aunque su remate de cabeza salió desviado. Motagua respondió al minuto 15, en una acción protagonizada por Emilio Izaguirre Jr., quien hizo su debut en este encuentro. El joven futbolista envió un centro desde la derecha que Rubén García alcanzó a desviar, complicando la intervención del portero Merlín Bonilla. Rodrigo De Olivera estuvo cerca de aprovechar el rebote, pero el marcador permaneció sin movimientos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El encuentro también tuvo momentos de intensidad. Al minuto 28, Valerio Marinacci derribó con una dura barrida a Solani cuando el atacante se escapaba con peligro hacia el área azul. El árbitro Raúl Castro mostró tarjeta amarilla al defensor de Motagua.

Cuando la primera parte agonizaba, Platense tuvo otra oportunidad para adelantarse. José Alejandro Reyes apareció por la izquierda y envió un centro al área que encontró a Denis Meléndez completamente libre para rematar de cabeza, pero el atacante no consiguió darle la dirección adecuada al balón.

LA POLÉMICA QUE ENCENDIÓ EL EXCÉLSIOR

El segundo tiempo comenzó con una acción que generó reclamos por parte del conjunto porteño. Al minuto 52, Solani ingresó al área y cayó tras recibir un empujón de Valerio Marinacci en la espalda. El futbolista de Platense reclamó una falta, pero el árbitro Raúl Castro dejó continuar el juego. Ante la protesta del equipo local, el técnico Raúl Cáceres solicitó la revisión mediante el sistema FVS. Tras analizar la jugada, el árbitro consideró que el contacto de Marinacci en la espalda de Solani no era suficiente para sancionar una infracción y mantuvo su decisión de no señalar penal.

La polémica quedó atrás y el partido comenzó a inclinarse a favor de las Águilas, que encontraron la contundencia que le había faltado al Tiburón durante la primera mitad.

GOLES DEL MOTAGUA

Motagua golpeó primero con una fórmula efectiva. José Alejandro Reyes levantó un centro desde la izquierda y Aarón Barrios, quien llevaba apenas cuatro minutos en el terreno de juego, se impuso en el área ante Manuel Alberto para conectar un cabezazo y enviar el balón al fondo de la red. El tanto cambió el panorama del encuentro. Platense perdió parte del impulso que había mostrado en la primera mitad, mientras que Motagua ganó confianza, adelantó sus líneas y comenzó a manejar mejor los tiempos del partido. Con el Tiburón obligado a buscar el empate, las Águilas encontraron espacios para sentenciar el encuentro. Rodrigo Gómez habilitó a Jeffry Miranda por la banda derecha; el atacante ingresó al área, se quitó a dos defensores con un espectacular toque de tacón y definió con categoría para marcar un auténtico golazo. La anotación tuvo un significado especial para Miranda, quien celebró así su primer gol con la camiseta de Motagua. Platense había hecho méritos para competir durante una primera parte en la que generó peligro y tuvo oportunidades para adelantarse, pero terminó pagando caro su falta de definición. Motagua, por su parte, mostró eficacia en el complemento y resolvió el encuentro con dos anotaciones que marcaron la diferencia. Con un equipo alternativo, el conjunto de Javier López salió del estadio Excélsior con los tres puntos, una victoria que fortalece sus aspiraciones en el torneo Apertura y lo impulsa hacia los primeros puestos de la clasificación.

Ahora el Motagua de Javier López llegó a 19 puntos, quedando a cuatro del líder Olimpia y a dos de Marathón y Real España, segundo y tercero. Mientras que Platense sigue en problemas al ser décimo con tan dolo 8 unidades, uno más que Choloma y dos de Juticalpa.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO