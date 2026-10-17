Buba López recibe apoyo de sus compañeros tras ser operado: “Volveremos pronto”

El guardameta del Real España, Luis Buba López, inició su proceso de recuperación tras ser operado de la fractura en la tibia izquierda después de lesionarse en el clásico donde cayeron 2-1 frente al Olimpia el pasado jueves. López fue sometido a cirugía este viernes en San Pedro Sula y todo fue un éxito por lo que ha comenzado con su cuenta regresiva para volver a las canchas que tardará de seis a ocho meses, por lo que no volverá a ver acción hasta junio.

“A veces como futbolistas le damos mucha importancia a las personas que en un momento de frustración deciden desahogarse a través de una crítica o insulto. Entiendo que es parte de la pasión que despierta el fútbol, pero muchas veces le restamos valor a todas aquellas personas que independientemente de las circunstancias nos regalan una palabra de aliento y de esperanza”, dijo Buba. Con esta lesión, López se perderá todo que resta de este torneo y el Clausura, así como posibles convocatorias a la Selección Nacional, de la que había sido marginado por el técnico, José Francisco Molina, cuando estaba en su mejor momento. Luego agregó: “Hoy quiero darles ese valor a todas las personas que sin importar los colores me han hecho sentir muy bien con sus buenos deseos, de verdad me he visto gratamente sorprendido por tantas muestras de apoyo y cariño”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Este sábado ha comenzado a recibir las visitas de familiares, amigos y compañeros de clubes como sucedió con el delantero Eddie Hernández, goleador aurinegro que llegó a darle el aliento al capitán de los aurinegros.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 : Luis López https://t.co/jN0SdaaThZ — Real Club Deportivo España (@rcdespana) October 17, 2026