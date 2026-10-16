OFICIAL: Buba López fue operado de la tibia y el tiempo que estará fuera

Luis "Buba" López ya fue operado esta mañana luego de sufrir una grave lesión durante el clásico entre Olimpia y Real España, disputado anoche en el Estadio Nacional. El guardameta aurinegro tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras un fuerte choque que encendió las alarmas en el conjunto sampedrano. El parte médico confirmó que el portero sufrió una fractura de tibia, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante un periodo estimado de seis meses, dependiendo de su evolución en la rehabilitación. De esta manera, Buba se perderá lo que resta del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, una baja sensible para la Máquina en la recta final del campeonato.

"Real Club Deportivo España informa que durante el juego vs. Olimpia por la J10, el día 15 de octubre de 2026, el jugador Luis López presentó una fractura diafisaria del tercio distal de la tibia izquierda. Esta mañana fue intervenido quirúrgicamente, se realizó reducción cerrada y osteosíntesis mediante clavo endomedular bloqueado. Continuará bajo supervisión del cuerpo médico para iniciar proceso de rehabilitación", informó el equipo catedrático por medio de un comunicado oficial en sus redes sociales. La ausencia del guardameta representa un duro golpe para Real España, ya que se trata de su portero titular y uno de los futbolistas importantes de la plantilla. Ante este panorama, Roberto "Pipo" López tendrá que asumir la responsabilidad de defender la portería durante los próximos compromisos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La lesión se produjo en una acción dividida dentro del área, cuando Buba salió a buscar el balón para cortar el ataque de Olimpia. El delantero Jorge Benguché también disputó la pelota y en medio del choque aéreo, la rodilla del atacante impactó contra la tibia del guardameta, provocándole la fractura. Tras el fuerte golpe, el arquero quedó tendido sobre el césped y tuvo que recibir atención médica antes de ser retirado en camilla. La preocupación fue inmediata, tanto por la intensidad del impacto como por las dificultades que presentaba el futbolista para continuar en el encuentro.

Ahora, Real España deberá afrontar el tramo decisivo del Apertura 2026 sin su guardameta titular. "Pipo" López tendrá la oportunidad de ocupar su lugar bajo los tres palos, mientras Buba inicia su proceso de recuperación con el objetivo de regresar a las canchas una vez que reciba el alta médica el próximo año.