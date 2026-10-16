Rafa Villeda sobre el futuro de Espinel y Arboleda; la final que desea en Copa Centroamericana

Rafael Villeda, presidente del Olimpia, repasó la actualidad del club merengue en los micrófonos de Diario Diez, festejando el triunfo conseguido en el Clásico contra Real España y el apoderarse del liderato del Torneo Apertura 2026, sin olvidar el sueño de conquistar la Copa Centroamericana de la Concacaf. El mandamás de los melenudos se pronunció sobre el futuro del entrenador uruguayo Eduardo Espinel y espera que continúe en el equipo, también habló de la situación contractual de Yustin Arboleda y descartó que Olimpia pensara en fichar a Anthony 'Choco' Lozano, quien estuvo entrenando en el Centro de Alto Rendimiento junto al grupo de futbolista. Villeda aseguró que el ser presidente del Olimpia le genera estrés y que si don José Rafael Ferrari estuviera en vida le dijera que está haciendo un buen trabajo bajo su gestión en la que ha ganado 10 títulos. "Lo estás haciendo bien, muchacho", dijo imitando su voz.

Además, al máximo dirigente del León le preguntaron si le gustaría tener una final hondureña en la Copa Centroamericana y no dudó en responder que "por el fútbol hondureño a mí me encantaría que fuera Olimpia-Motagua. Yo creo que sería lo ideal".

También añade que espera contar con el apoyo del olimpismo en el duelo de vuelta de las semifinales frente al Cartaginés de Costa Rica.

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LA ENTREVISTA CON RAFAEL VILLEDA

Presidente, ¿con qué sensaciones se va después de este triunfo de Olimpia ante Real España en un partido tan importante como este? La verdad es que estoy contento, obviamente, porque se lograron los tres puntos. Creo que es importante el hecho de poder lograr el primer lugar en esta décima jornada. También es algo importante porque, si bien estamos todavía más o menos por la mitad del torneo, estamos jugando paralelamente la Copa Centroamericana y disputando las semifinales. Así que la verdad es que estamos contentos. Creo que el profesor ha hecho un gran trabajo rotando y moviendo las piezas a lo largo de este torneo. Ha dado muchas oportunidades a jugadores jóvenes que también le han respondido y la verdad es que estamos contentos. Yo creo que han sido unos buenos meses de rendimiento del equipo y esperamos que puedan continuar de esa manera y lograr los objetivos que tenemos, que son obviamente conquistar los campeonatos en los que estamos participando. Están en las semifinales de la Copa Centroamericana y ahora son líderes del torneo local. ¿Están cumpliendo las expectativas que se habían trazado al inicio de esta temporada? Sí, claro. Por el momento, la verdad es que estamos contentos y viendo que la planificación, especialmente la que hizo el profesor al armar el equipo y definir qué jugadores se incorporaban y cuáles ya no continuaban en el club, definitivamente está dando resultados hasta el momento. Se logró el primer título en disputa, que fue la Supercopa, y se va por buen camino en estos dos torneos. Lógicamente, lo más importante será al final, cuando esperamos poder lograr los títulos. Al inicio de la temporada, cuando se consultaba a los aficionados, había dudas de que el equipo pudiera andar bien por la falta de fichajes de peso. ¿Usted tuvo esas dudas o estaba convencido de que el equipo iba a funcionar bien? Yo confío mucho en nuestro cuerpo técnico, en la planificación, en el trabajo que ellos hacen, en el trabajo que hacemos como directiva y, fundamentalmente, también confío mucho en nuestros jugadores. Sé que tienen la capacidad para estar peleando campeonatos, como lo están haciendo, y la verdad es que yo no tenía dudas. Siempre pensé que el trabajo y las decisiones del cuerpo técnico eran las mejores y lo están demostrando con hechos. Hoy tuvimos un muy buen partido de (Nicolás) Dibble, que también fue un refuerzo que seleccionó el profesor porque lo conocía, porque lo tuvo anteriormente y conoce su capacidad, sus fortalezas y sus debilidades. Está aprovechando sus fortalezas. Yo creo que la gente también tiene que confiar en las decisiones que se toman a nivel de junta directiva, cuerpo técnico y jugadores, y apoyarnos. Creo que la gente siempre tiene que estar con el equipo en las buenas y en las malas. Ese es el verdadero aficionado de un equipo. La verdad es que, hasta el momento, la afición ha retomado esa confianza en el club y agradecemos su apoyo. Creo que hoy era un partido para mucha más gente, considerando que estaba en disputa el primer lugar y que era un clásico Olimpia-Real España. Pero esperamos que en el partido de vuelta contra Cartaginés nos puedan acompañar y llenar el Estadio Nacional para que sea una fiesta y podamos lograr el objetivo, que es clasificar a la final.

Tengo entendido que el contrato del profesor Eduardo Espinel termina en diciembre, al final de este año. ¿Seguirá el técnico o dependerá de cómo se desarrolle el camino hasta el cierre de 2026? Estamos en conversaciones y son situaciones que se van a definir en su momento, pero esperamos poder continuar. Creo que ha demostrado que tiene la capacidad para estar en Olimpia, los resultados lo han acompañado y, en lo personal, a mí me gustaría que él pudiera seguir. Yustin Arboleda dijo hace un tiempo que este podría ser su último torneo en Olimpia. ¿Está en la misma situación que Espinel o ya han conversado con él sobre si este será su último torneo? La verdad es que, al igual que Yustin, también hay otros jugadores que finalizan contrato en diciembre. Tomaremos y analizaremos bien la situación en el momento indicado. Creo que Yustin ha sido un jugador sumamente importante para el equipo. Ha estado retomando su nivel en este torneo, anotando muchos goles, apoyando y aportando mucho al equipo. Así que la verdad es que no es una decisión que se vaya a tomar en este momento, pero sí trataremos de conversar con él y con el cuerpo técnico para tomar la mejor decisión posible en el caso de varios de estos muchachos que terminan sus contratos en diciembre. Presidente, no le voy a preguntar cifras, pero ¿el presupuesto del equipo bajó respecto al del torneo pasado o se mantiene más o menos igual? Está parecido. Sí bajó un poco tal vez, pero no mucho, porque hubo otros aumentos. Entonces, la verdad es que está parecido al del torneo anterior. ¿Qué le genera Olimpia? ¿Le produce estrés o ilusión? ¿Cómo vive esa pasión por el club? Obviamente, es algo importante en la vida de uno, pero sabemos que es fútbol, que es un deporte y que no siempre le va a ir bien a uno. Hay que estar consciente de eso. ¿Hay estrés? Claro, en su momento hay estrés, pero tratamos de controlarlo para que no se convierta en algo dañino para la salud. El fútbol o el deporte en sí es algo en lo que se puede ganar, perder o empatar. Puede ser que haya campeonatos que se ganen y otros que no, porque no hay ningún equipo en el mundo que gane todo. Así que uno tiene que estar consciente de eso. Obviamente, existen las preocupaciones y el deseo de salir siempre adelante, pero también hay que ser consciente de que no siempre se va a poder. A uno le queda tratar de hacer lo mejor posible y tomar las mejores decisiones, equivocarse lo menos posible para que los resultados se puedan dar.

Desde que usted asumió la presidencia, ¿Olimpia le ha dado más alegrías que tristezas? Sí. Gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados en el campeonato nacional. Desde que asumimos la presidencia del club hemos ganado 10 campeonatos, de 14 creo que son, desde que asumí. La verdad es que nos sentimos contentos en ese sentido porque se han tenido bastante buenos resultados. A nivel internacional, lógicamente, solo hemos podido ganar un campeonato centroamericano, aunque tuvimos una muy buena participación. Recuerdo, obviamente, lo que ocurrió en 2020 en la Concachampions, cuando se logró llegar hasta las semifinales. Desde esa vez, ningún equipo centroamericano ha podido llegar a esa instancia. Pero todavía falta mucho por recorrer y esperamos que puedan continuar algunos resultados positivos y conquistar los que todavía no se han dado. Si don Rafa estuviera con vida y revisara su gestión, ¿Cómo cree que la valoraría? ¿Qué le diría? Pues bien, muchacho. Porque vamos ganando bastantes campeonatos. Se han obtenido dos tetracampeonatos y la verdad es que creo que estaría contento. Estoy seguro de que desde el cielo está contento con los resultados que está obteniendo el equipo. ¿Le diría que todavía está pendiente el torneo internacional? Obviamente sí, pero por lo menos se ganó en 2022 esa Copa Centroamericana. Esperamos que puedan seguir llegando más torneos internacionales, porque sé que ese también es el deseo más grande de nuestra afición. La Copa Centroamericana está entrando en su etapa decisiva. ¿Cómo ve ese cierre? ¿Le ilusiona el título? ¿Lo ve cerca o lejos? La verdad es que no es fácil. Creo que Cartaginés está en segundo lugar en el fútbol de Costa Rica y no va a ser fácil enfrentar esos partidos contra ellos. Pero, por lo menos, estamos en semifinales, a un paso de una gran final y de poder disputar esa copa. La verdad es que sí nos ilusiona mucho. Los jugadores también están muy motivados, lógicamente, al igual que el cuerpo técnico. Esperamos que las cosas se puedan ir dando. El próximo lunes parte el equipo para Costa Rica para enfrentar el miércoles el partido de ida. Esperamos poder traer un resultado positivo y, como dije anteriormente, que en el partido de vuelta tengamos este Estadio Nacional a reventar, con esa afición olimpista haciendo una verdadera fiesta blanca y apoyando a los muchachos hasta lograr el pase a la gran final. ¿Es una ventaja cerrar la serie en casa, con su gente? Sí, yo diría que sí. Yo prefiero eso. Creo que en este torneo es importante poder terminar de local estas llaves. Esperamos, como dije, sacar un buen resultado en Cartago y que en el partido de vuelta tengamos este estadio a reventar para que los muchachos se motiven aún más y podamos lograr la clasificación a la gran final.