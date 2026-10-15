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Olimpia se baja a Real España y es líder: así queda la tabla del Apertura 2026

El conjunto merengue se baja a Real España y Marathón volvió a la senda del triunfo en la jornada 10 del Apertura 2026.

Olimpia se baja a Real España y es líder: así queda la tabla del Apertura 2026

Olimpia toma el liderato luego de derrotar a Real España en la décima jornada del Apertura 2026.
15 de octubre de 2026 a las 21:48

La jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, luego de los triunfos de Marathón y Olimpia este jueves.

En el primer partido, Marathón derrotó 2-1 al Olancho FC en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Damin Ramírez y Nicolás Messiniti anotaron para el Monstruo Verde, mientras que Pozantes marcó para los Potros.

Más tarde, Olimpia también venció 2-1 al Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Nicolás Dibble fue la figura del encuentro al marcar un doblete para darle los tres puntos al conjunto albo.

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Con este resultado, Olimpia suma 23 puntos y se coloca como líder del torneo Apertura 2026, desplazando al Real España, que se queda con 21 unidades y pierde su invicto en el campeonato.

Marathón también alcanzó los 21 puntos tras imponerse a Olancho FC, pero se ubica en la tercera posición por detrás de Olimpia y Real España.

Motagua permanece en la cuarta posición con 16 puntos, mientras que Olancho FC continúa en el quinto puesto con 12 unidades.

En el sexto lugar aparece el Génesis PN con 11 puntos, seguido por Independiente con 10. Estrella Roja y Lobos UPNFM suman nueve unidades cada uno, mientras que Platense tiene ocho puntos.

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En la parte baja, el CD Choloma aparece en la clasificación con siete unidades y Juticalpa FC se mantiene en el último puesto con seis puntos.

La jornada continuará este sábado 17 de octubre con tres encuentros: Platense enfrentará a Motagua, Juticalpa jugará contra CD Choloma e Independiente se medirá a Lobos UPNFM.

La actividad de la décima fecha finalizará el domingo con el partido entre Génesis y Estrella Roja.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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