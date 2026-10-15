Olimpia se baja a Real España y es líder: así queda la tabla del Apertura 2026

La jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, luego de los triunfos de Marathón y Olimpia este jueves.

En el primer partido, Marathón derrotó 2-1 al Olancho FC en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Damin Ramírez y Nicolás Messiniti anotaron para el Monstruo Verde, mientras que Pozantes marcó para los Potros.

Más tarde, Olimpia también venció 2-1 al Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Nicolás Dibble fue la figura del encuentro al marcar un doblete para darle los tres puntos al conjunto albo.