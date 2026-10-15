Olimpia sepulta el invicto de Real España y es el nuevo puntero de la Liga Nacional

El Olimpia se quedó con una nueva edición del clásico moderno del fútbol hondureño al derrotar 2-1 al Real España en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en compromiso correspondiente a la décima jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El uruguayo Nicolás Dibble fue la gran figura de la noche al marcar un doblete que terminó con el invicto de los aurinegros y permitió a los merengues adueñarse de la cima. Desde el arranque, los dirigidos por el conjunto albo asumieron el protagonismo y comenzaron a generar peligro sobre la portería de Luis “Buba” López. Al minuto 8, una combinación entre Edwin y Dibble puso en aprietos a la defensa españolista, que tuvo que enviar el balón al tiro de esquina para evitar mayores complicaciones.

La presión olimpista continuó con un cabezazo de Emanuel Hernández al minuto 12 que se marchó por encima del marco. Tres minutos después, los albos estuvieron cerca de encontrar la ventaja tras una acción que casi termina en autogol. La oportunidad más clara llegó al 22’, cuando Jorge Benguché punteó la pelota ante la salida de Buba, pero Devron García apareció sobre la línea para evitar la anotación. En esa misma jugada, el guardameta aurinegro sufrió una lesión y tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 25, dando paso a Roberto “Pipo” López.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso sin goles, Dibble apareció al minuto 42 para romper el empate. El atacante uruguayo llegó al segundo poste y definió una gran asistencia de Jorge Benguché para desatar la celebración olimpista. Sin embargo, el Real España encontró una oportunidad para reaccionar en el tiempo añadido, cuando un disparo de Marco Aceituno impactó en la mano de Emanuel Hernández dentro del área. El árbitro señaló penal y Eddie Hernández convirtió al 45+4’ con un potente remate al costado derecho de Édrick Menjívar para establecer el 1-1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

COMPLEMENTO

En el segundo tiempo, el intercambio de ataques mantuvo la emoción en el Chelato Uclés. Al minuto 51, Pipo López evitó el segundo tanto blanco con una espectacular intervención ante un derechazo de Kevin Guity, mientras que al 53’ Jorge Álvarez estuvo cerca de marcar con un disparo colocado que terminó estrellándose en el poste izquierdo. La insistencia merengue finalmente dio frutos al 57’, cuando Nicolás Dibble sacó un espectacular remate directo al ángulo izquierdo para firmar su doblete y colocar el 2-1 a favor del Olimpia.

Con la ventaja en el marcador, los albos manejaron las acciones y dominaron la posesión durante varios tramos del encuentro, especialmente entre los minutos 73 y 79. No obstante, la Máquina no bajó los brazos y encontró una nueva oportunidad para igualar al 82’, cuando el árbitro sancionó una falta de Jack Baptiste sobre Eddie Hernández dentro del área. El propio delantero tomó la responsabilidad desde el punto penal al minuto 86, pero envió su disparo al costado derecho de Menjívar y dejó escapar la posibilidad de rescatar un punto.