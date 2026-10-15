EN VIVO: Messiniti y Damin tienen ganando a Marathón ante Olancho FC en la jornada 10

Marathón está derrotando 2-0 a Olancho FC con goles de Nicolás Messiniti y Damin Ramírez en el primer tiempo del duelo correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro se está disputando en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
-- PARTIDO EN VIVO:
-- ALINEACIONES DEL PARTIDO:
MARATHÓN: 1-Jonathan Rougier; 16-Natanael Martínez, 4-Javier Rivera, 2-Henry Figueroa, 14-Javier Arriaga; 8-Tomás Sorto, 9-Brian Farioli, 10-Damin Ramírez; 22-Carlos Argueta, 11-Nicolás Messiniti, 12-Yeison Mejía DT: Silvio Rudman.
OLANCHO FC: 29-Gerson Argueta; 2-Oscar Almendarez, 3-Juan Diego Lasso, 33-Nelson Muñoz, 7-Diego Rodríguez; 12-Dennis Andino, 8-Henry Gómez, 23-Juan Ángel Delgado, 30-Marlon Ramírez; 20-Yemerson Cabrera(Sub20), 27-Jerry Bengtson. DT: Mauro Di Giobbi