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EN VIVO: Messiniti y Damin tienen ganando a Marathón ante Olancho FC en la jornada 10

El Monstruo Verde busca levantarse ante los Potros en el encuentro por la décima jornada del Apertura 2026 del torneo liguero.

EN VIVO: Messiniti y Damin tienen ganando a Marathón ante Olancho FC en la jornada 10
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Marathón y Olancho FC se ven las caras en el duelo correspondiente a la décima jornada del Apertura 2026.
15 de octubre de 2026 a las 16:20

Marathón está derrotando 2-0 a Olancho FC con goles de Nicolás Messiniti y Damin Ramírez en el primer tiempo del duelo correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro se está disputando en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

-- PARTIDO EN VIVO:

-- ALINEACIONES DEL PARTIDO:

MARATHÓN: 1-Jonathan Rougier; 16-Natanael Martínez, 4-Javier Rivera, 2-Henry Figueroa, 14-Javier Arriaga; 8-Tomás Sorto, 9-Brian Farioli, 10-Damin Ramírez; 22-Carlos Argueta, 11-Nicolás Messiniti, 12-Yeison Mejía DT: Silvio Rudman.

OLANCHO FC: 29-Gerson Argueta; 2-Oscar Almendarez, 3-Juan Diego Lasso, 33-Nelson Muñoz, 7-Diego Rodríguez; 12-Dennis Andino, 8-Henry Gómez, 23-Juan Ángel Delgado, 30-Marlon Ramírez; 20-Yemerson Cabrera(Sub20), 27-Jerry Bengtson. DT: Mauro Di Giobbi

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

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