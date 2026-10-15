Concacaf pone la lupa sobre el Olímpico: Marathón corre contra el tiempo ante Alianza

La Concacaf realizó una inspección en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula para verificar las condiciones del recinto de cara al compromiso internacional entre Marathón y Alianza de El Salvador. El Monstruo Verde trabaja contrarreloj para solventar los inconvenientes detectados en el sistema de iluminación y obtener la aprobación para disputar el encuentro en ese escenario. En charla con Diario Diez, Daniel Otero, presidente de Marathón, explicó los motivos por los que el club decidió trasladar sus próximos compromisos al Olímpico. El dirigente detalló que tanto el partido contra Olancho FC como el duelo frente al conjunto salvadoreño se jugarán en ese estadio debido a la falta de disponibilidad de otras instalaciones.

"El encuentro ante Olancho FC fue programado por la liga a las 5:15 p.m., horario en el que no contamos con iluminación en nuestro estadio, mientras que el Estadio Morazán se encuentra ocupado por otros eventos", explicó Otero sobre las razones que llevaron al equipo a buscar una sede alterna para sus partidos. El dirigente también confirmó que el Estadio Morazán no estará disponible para el enfrentamiento internacional, por lo que la alternativa es el Olímpico. Sin embargo, la inspección de Concacaf dejó una tarea pendiente para los verdolagas, ya que el organismo les comunicó que el alumbrado del recinto no superó las pruebas realizadas. Ante esta situación, el club intensificó los trabajos para corregir las fallas. "Respecto al duelo ante Alianza, persistirá la indisponibilidad del Morazán. Además, Concacaf realizó inspecciones en ambos escenarios y nos comunicó que el sistema de iluminación del Estadio Olímpico no pasaba las pruebas. Hemos estado trabajando intensamente la semana anterior y esta para solventar el asunto hoy mismo y contar con la aprobación", manifestó el presidente de Marathón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE