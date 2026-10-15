Técnico del Vida destapa crisis y señala a jugadores: "Siete nos han dado líos"

Carlos Martínez, técnico del Vida, rompió el silencio y destapó la crisis que vive el conjunto cocotero; señala a un grupo de futbolistas por actos de indisciplina: "Siete nos han dado líos".
Carlos Martínez, entrenador del Club Deportivo y Social Vida, denunció que el club mantiene deudas salariales con los futbolistas y señaló que también ha tenido que afrontar problemas de indisciplina dentro del plantel.
El estratega hondureño destacó que sus jugadores han sido responsables al presentarse a los últimos compromisos, pese a la falta de pago y al malestar generado por la situación económica que atraviesa la institución.
"El equipo no entrena bien desde el día jueves antes de ir a Tocoa... nos presentamos, no se entrenó el jueves... algunos jugadores pues molestos por la situación de el dinero", reveló Martínez ante los medios en La Ceiba.
El técnico explicó que, pese a las dificultades, intentaron mantener al grupo concentrado en el compromiso frente a Real Sociedad, disputado en Tocoa, donde consiguieron un empate 1-1.
"Hicimos trabajos diferentes, aun así le dijimos nosotros que teníamos que presentarnos al partido, sacar lo mejor de de ellos", manifestó el entrenador del conjunto cocotero.
Martínez elogió la actitud de sus dirigidos ante la falta de pago y resaltó el compromiso que han mostrado durante este complicado momento. "Porque la verdad que que ha sido un grupo fenomenal en esa parte, estar esperando la parte económica, se sacó un buen resultado", expresó.
El entrenador también confesó que el plantel pasó varios días sin entrenarse debido a las protestas de los futbolistas, una situación que, según indicó, no ha sido conocida por todos los aficionados.
"Es duro porque Real Sociedad dependía de ganarnos a nosotros. Se cansó el domingo, no se pudo entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, cosa que la gente no sabe", señaló Martínez al explicar las dificultades previas al encuentro.
Además de los problemas económicos, el técnico del Vida denunció conflictos internos entre jugadores que pertenecen a la institución desde la temporada anterior y algunos futbolistas que llegaron como refuerzos.
"Encima un grupo de jugadores totalmente que son de la institución que quedó la la temporada anterior, creen que los jugadores que han venido de refuerzos, como que son enemigos de ellos pues", comentó el estratega.
Martínez fue más allá y aseguró que varios futbolistas han generado dificultades dentro del vestuario. Incluso, decidió mencionar públicamente a algunos de los jugadores que, según su versión, han provocado discordia en el equipo.
"Y puedo decir nombres: Otoniel, el capitán Élder... por ahí se llevan a Gabriel de encuentro, por ahí meten a Javier, por ahí meten a Russell, y son siete jugadores que nos han dado líos", denunció el entrenador.
El técnico también aseguró que las diferencias han llegado al terreno de juego y que algunos futbolistas le han hecho reclamos durante los propios partidos del Vida, aumentando la tensión dentro del plantel.
"Yo le voy a decir, revisen el video o en el partido Social Sol-Vida, y miren ustedes el primer gol... Jorge Araujo (futbolista sin camisa) fue a celebrar ahí cerca de la de la banca y solo dos jugadores salieron a celebrar de la banca", manifestó Martínez.
El estratega también mencionó otra celebración que, según su interpretación, evidenció los problemas internos. "Mire el segundo gol del Vida y usted mira que Gabriel se señaló el pecho celebrándome el gol a mí... Entonces ha sido una una situación difícil, aparte de lo económico, venir a pelear con este grupo de jugadores, hacerle entender que somos un solo equipo", finalizó.