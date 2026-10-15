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Sorpresiva baja en Olimpia, el león recupera figura y bella capitalina roba miradas

Así se vivió el ambiente en la previa del Olimpia vs Real España por la jornada diez del torneo Apertura.

15 de octubre de 2026 a las 18:27
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¡Ambientazo afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés! Dos sorpresas en Olimpia, la chica de la moto y la Ultra Fiel hizo un ambientazo espectacular.

 FOTOS: ESTALIN IRÍAS
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Real España fue el primer equipo en arribar al recinto capitalino. Buba López comandó la llegada del conjunto sampedrano.
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Las bellas capitalinas, fiel a su estilo, se robaron las miradas afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés.
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Las embajadoras de las marcas patrocinadoras lucieron hermosas para el clásico entre semana en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
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¡Qué preciosas! Las chicas capitalinas siempre nos roban suspiros en cada partido de la Liga Nacional de Honduras.
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Real España llega invicto a este partido. La máquina suma nueve partidos sin perder en la Liga Nacional de Honduras.
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Esta bella hincha de Olimpia llegó en moto al Estadio Nacional. Atrás aparece la Ultra Fiel.
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Imanol Enríquez quedó fuera de la convocatoria del Olimpia ante Real España por el clásico moderno.
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Se desconoce el motivo de su baja ante Real España. El argentino venía siendo titular con el Rey de Copas.
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Jorge Benguché regresa oficialmente a la convocatoria de Olimpia tras un mes lesionado.

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La Ultra Fiel armó una tremenda caminata previo al clásico ante Real España. Una fiesta espectacular.
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La Ultra Fiel llegó en masa al recinto capitalino, donde suma 11 años de no perder ante Real España.
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Olimpia y Real España juegan a las 7 y media de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Los fuegos artificiales aparecieron en escena en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés.
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La enorme manta de la Ultra Fiel en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El león es local ante Real España.
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