Sorpresiva baja en Olimpia, el león recupera figura y bella capitalina roba miradas

¡Ambientazo afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés! Dos sorpresas en Olimpia, la chica de la moto y la Ultra Fiel hizo un ambientazo espectacular.
Real España fue el primer equipo en arribar al recinto capitalino. Buba López comandó la llegada del conjunto sampedrano.
Las bellas capitalinas, fiel a su estilo, se robaron las miradas afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés.
Las embajadoras de las marcas patrocinadoras lucieron hermosas para el clásico entre semana en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
¡Qué preciosas! Las chicas capitalinas siempre nos roban suspiros en cada partido de la Liga Nacional de Honduras.
Real España llega invicto a este partido. La máquina suma nueve partidos sin perder en la Liga Nacional de Honduras.
Esta bella hincha de Olimpia llegó en moto al Estadio Nacional. Atrás aparece la Ultra Fiel.
Imanol Enríquez quedó fuera de la convocatoria del Olimpia ante Real España por el clásico moderno.
Se desconoce el motivo de su baja ante Real España. El argentino venía siendo titular con el Rey de Copas.
Jorge Benguché regresa oficialmente a la convocatoria de Olimpia tras un mes lesionado.
La Ultra Fiel armó una tremenda caminata previo al clásico ante Real España. Una fiesta espectacular.
La Ultra Fiel llegó en masa al recinto capitalino, donde suma 11 años de no perder ante Real España.
Olimpia y Real España juegan a las 7 y media de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Los fuegos artificiales aparecieron en escena en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés.
La enorme manta de la Ultra Fiel en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El león es local ante Real España.