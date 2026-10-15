Rudman explica la ausencia de Yairo y responde: "Lo importante es que Marathón ganó"

Silvio Rudman, técnico argentino del Marathón, valoró el triunfo ante Olancho FC como una victoria importante para recuperar confianza y llegar motivados al compromiso del martes ante Alianza FC por la Copa Centroamericana: “Me voy satisfecho y contento porque el equipo jugó bien al fútbol, realmente tuvo mucha intensidad, mucha dinámica. Creo que fuimos superiores al rival”, expresó el entrenador. Uno de los temas que le consultaron a Rudman fue la aparente relajación del equipo después de tomar una ventaja de 2-0 en los primeros minutos, situación por la que se le consultó si la orden había sido reservar energías para el duelo de Copa: “En el segundo tiempo, realmente era tener más posesión de balón, era más juntar pases, pero no dejar de atacar. Nosotros somos un equipo que siempre piensa en el arco rival”, aclaró el estratega, quien reconoció que a su equipo le faltó precisión para ampliar la ventaja. “Hay dos o tres situaciones para poder hacer el tercer gol; no pudimos. Nos faltó un poquitito más de conexión, un poquitito más de certeza”, explicó, defendiendo la propuesta ofensiva de su equipo durante los 95 minutos.

Rudman también confirmó que la ausencia de Yairo Moreno se debió a un problema estomacal y explicó que el jugador ya había comenzado a entrenar, por lo que podría ser convocado para el partido ante Alianza FC. Además, justificó la salida de Nicolás Messiniti por una molestia física: “En el tema de Nico, me había dicho que andaba con un poco de carga y para no arriesgarlo, Elis realmente, cuando entra, lo hace bien”. Sobre las modificaciones, defendió la competencia interna del plantel y aseguró que los cambios buscan mejorar el rendimiento colectivo: “Siempre los cambios realmente son para mejorar el equipo. A veces te salen bien, a veces te salen mal, pero creo que hoy los cambios entraron bien”, sentenció el técnico verdolaga.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE SILVIO RUDMAN --

Después de varios partidos sin poder ganar, ¿qué representa para ustedes este triunfo? ¿Cómo lo valoran, sobre todo pensando en el partido de la siguiente semana en Copa Centroamericana?



Lo habíamos hablado con los muchachos, que era un partido importantísimo, en el cual jugamos de local, con nuestra gente, en un estadio hermoso. Y bueno, teníamos que tener un buen funcionamiento. Realmente me voy satisfecho y contento porque el equipo jugó bien al fútbol, realmente tuvo mucha intensidad, mucha dinámica. Creo que fuimos superiores al rival y los muchachos lo plasmaron dentro de la cancha, más allá de que sabemos y somos conscientes de que el martes tenemos un partido importantísimo. Pero, bueno, hoy lo importante es que los muchachos se dedicaron a jugar, a saber que había que ganar de local, y creo que me voy satisfecho porque se ganó y se ganó bien de local. ¿Considera usted que se corrigió en este partido lo que no se hizo en los partidos anteriores?



Hoy, realmente, lo que destacó mucho del equipo es el funcionamiento, el orden. Siempre tuvimos un orden defensivo, pero bueno, siempre lo que tratamos de inculcar y tratamos de plasmar dentro de la cancha es un equipo agresivo, un equipo que llegue. Y, bueno, yo creo que hoy tuvimos muchas situaciones de gol, las cuales en los últimos dos partidos no hemos podido concretar, y hoy se dio la posibilidad de poder concretar. Y con lo que me quedo es con la intensidad, con la dinámica, con el volumen de juego del equipo. Creo que, la verdad, fue dueño del partido y bueno, quedó plasmado dentro de la cancha. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué pasó con Yairo? ¿Se está cuidando? ¿Y qué recuerdos le trae a usted su primer partido como entrenador en el Estadio Olímpico? Como jugador, recuerdo que estuvo varios años acá.



Yairo tuvo un problema estomacal, por eso se decidió que el día de hoy no participe. Ya en el día de hoy empezó a entrenar, así que ya va a tener la posibilidad de ser convocado el día martes. Y sí, como bien decía, muchos recuerdos. Este es un estadio hermoso, en el cual tuvimos la posibilidad de estar jugando, y hoy me toca poder dirigir en este estadio siendo el técnico de Marathón. Y acá lo más importante es que Marathón ganó, que el equipo realmente tuvo un muy buen volumen de juego. Realmente creo que hoy fue un equipo que siempre pensó en el arco rival, y creo que hoy fuimos un justo ganador. Los cambios siempre... Se ve que se saca bastante a Messiniti. ¿Los cambios siempre vienen por motivos meramente tácticos o también es por un tema físico lo de Messiniti? A veces siento que Marathón pierde un poco el volumen de ataque cuando sale su centro delantero y mete a Elis, que pica un poco más.



En el tema de Nico (Messiniti), me había dicho que andaba con un poco de carga y para no arriesgarlo, Elis realmente, cuando entra, lo hace bien. Está pidiendo minutos, está volviendo a estar bien físicamente, a estar fino.Tuvo la posibilidad ahí de hacer el gol, que, bueno, después fue una jugada ahí medio dudosa, pero realmente fue para protegerlo. Y siempre los cambios realmente son para mejorar el equipo. A veces te salen bien, a veces te salen mal, pero creo que hoy los cambios entraron bien, como en el caso de Elis, como en el caso de Chuy, el mismo Aguilera, Castillo. Y como bien les digo a los muchachos, nosotros tenemos un plantel muy competitivo y todos para nosotros son importantes, así que todos tienen minutos. Y lo importante es que todos están en la misma sintonía de querer jugárnosla.