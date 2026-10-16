Edwin deja clara su postura con la selección y suelta: "Hace falta ese liderazgo"

El mediocampista también se refirió al ambiente en la Selección de Honduras , en medio de los comentarios sobre posibles diferencias entre los futbolistas. Aclaró que él mantiene una buena relación con sus compañeros y señaló que el grupo necesita asumir mayores responsabilidades: "Necesitamos todos agarrar esas responsabilidades y empezar a tener ese liderazgo que falta en la Selección para poder sacar el barco a flote".

Con 27 años, Rodríguez tampoco descarta dar el salto al extranjero, aunque por ahora prefiere concentrarse en su presente deportivo y en la llegada de su primer hijo. "Creo que los 27 años son una edad perfecta para salir, ya un poco más maduro de lo normal, que llegar a tener 22", expresó el jugador, quien dejó su futuro abierto: "Ahora nada más me concentro en lo que estoy viviendo ahora, que voy a ser papá, que con lo que estoy jugando me siento bien y en un futuro vamos a ver qué pasa".

Edwin Rodríguez atraviesa un buen momento futbolístico con Olimpia y espera mantener ese nivel en una etapa importante del torneo Apertura 2026 . El volante hondureño reveló que todavía juega con una máscara protectora debido a una fractura en el tabique nasal: "Yo tengo una fractura en el tabique", explicó y contó que intentó dejar de utilizarla durante un entrenamiento, pero recibió un golpe en el rostro y comenzó a sangrar.

Sobre las supuestas declaraciones relacionadas con las dificultades de algunos jugadores para entender las indicaciones del técnico José Francisco Molina , Edwin defendió su disposición a cumplir cualquier función que le asignen: "Si él me pide que juegue a la par del contención, lo hago y punto. Al final, te gustará o no, pero si te pone de lateral, tenés que cumplir de lateral", manifestó. Incluso, llevó su postura al extremo para dejar clara su voluntad de servir al equipo: "Si a mí me ponen de portero, te lo digo, en la Selección voy a dar lo mejor para que no me metan goles". El futbolista insistió en que representar a Honduras exige compromiso y entrega, independientemente de la posición que le toque ocupar: "Si a mí me toca de delantero, voy a intentar darlo todo, primero para jugar y para darle también alegría a la gente".

¿Llega el mejor momento en esta semana clave?



Sí, digamos que estamos con mucha confianza. Creo que un buen momento sería que todos estuviéramos bien. Al final, tenemos jugadores lastimados, pero creo que el resultado de hoy nos impulsa un poco y nos da confianza para poder pensar ahora en lo que se viene.

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¿Qué sucede con el tema de la máscara que estás utilizando?



Yo tengo una fractura en el tabique. La otra vez, en el entrenamiento, me quité la máscara porque quería dejar de usarla, pero me dieron un golpe en la cara y empecé a sangrar. Entonces, lo que me recomiendan es terminar el torneo y esperar hasta que me operen y esté todo consolidado para poder dejar de usarla. Pero creo que quiero seguir utilizándola; es algo que me ha ayudado a mantener un buen nivel.

Te adaptaste a la máscara y te pregunto: ¿cómo estás haciendo para alcanzar ese tremendo nivel? Corres más, le pones más intensidad y estás rápido. ¿Cuál ha sido la clave para conseguir ese nivel?



Bueno, primero, la confianza; estar sano y no tener lesiones es muy importante, al igual que el cuidado. Al final, eso es lo que requiere el alto rendimiento: cuidarse. Estoy muy agradecido con Dios por el nivel que he mostrado hasta ahora y sé que puedo dar más.

Hay una motivación extra: vas a ser papá. ¿Cómo afrontas y vives el hecho de que esperas un bebé con tu esposa? Sobre todo, ¿cómo influye eso en tu rendimiento? Hay que prepararse, porque el niño va a tener un gran barco que le vas a dejar.



Creo que sí, es algo motivante también. Saber que voy a ser papá hace que te esfuerces más y que quieras que todo salga bien en tu trabajo. Ahora que viene en camino, esperamos que todo salga bien y se lo encomendamos a Dios, que creo que es lo más importante, para que nazca sano y fuerte.

Dani Turcios ha hablado de ti y ha expresado su respeto por estos dos jugadores, destacando lo profesionales que son. ¿Qué opinión te merece que alguien como Dani, que fue seleccionado nacional, piense que eres uno de los jugadores más importantes de este país?



Al profe Dani le tengo un cariño enorme. Fue mi entrenador en reservas durante mucho tiempo. Cuando él fue el primer entrenador de la reserva, empecé a jugar como titular. Le tengo un cariño enorme y una gran admiración por lo que fue como jugador y por los consejos que nos daba cuando nos entrenaba. Vi la entrevista completa y comparto muchas cosas de las que dijo. Le mando un saludo y un abrazo.

Edwin, has regresado en este buen momento. ¿Todavía te ilusiona salir al extranjero?



Bueno, creo que los 27 años son una edad perfecta para salir, ya un poco más maduro de lo que habría sido a los 22. Ahora nada más me concentro en lo que estoy viviendo: voy a ser papá, estoy jugando bien y me siento bien. En el futuro veremos qué pasa.

Es complejo regresar de la Selección. Allí se te vio a buen nivel, pero no tuviste tantos minutos después de haberte recuperado de una lesión. Hay otros futbolistas que tampoco sumaron minutos, como David Ruiz y Jorge. Me imagino que todos querían jugar y tener participación. ¿Cómo viviste esa situación?



Sí, creo que todos queremos sumar minutos. A veces no se puede porque hay casi cinco jugadores convocados por posición, pero vi muy buenas actitudes de muchos compañeros que no jugaron demasiado. En el caso de Jorge, lo menciono porque compartía con él en la mesa y pude ver que tenía una actitud muy positiva.

Hablando de eso, me imagino que has estado pendiente de las redes sociales. Se habla mucho del entorno de la Selección y quisiera preguntarte, para que puedas aclararlo, sobre los comentarios de que hay jugadores que no se hablan entre sí. Tú que estuviste ahí, ¿puedes explicar qué sucede?



En lo personal, te hablo de mí: comparto con todos, obviamente con unos más que con otros. Pero no sé, no miro mucho esas cosas. A veces hay asuntos íntimos que se hablan entre las personas que los entrenadores decidieron tomar como líderes del grupo. Ellos conversan y en ocasiones, comparten esas cosas con el grupo, pero otras veces no. Lo que sí puedo decir es que, como selección, todos debemos asumir esas responsabilidades y empezar a ejercer ese liderazgo que hace falta para poder sacar el barco a flote. Creo que eso nos ha costado últimamente, pero intentaremos conseguirlo.