Javier López señaló los dos estadios que no deberían existir en la Liga Nacional

El entrenador de Motagua, Javier López, atendió esta mañana a los medios de comunicación antes de viajar a Puerto Cortés para afrontar la décima fecha del Apertura contra Platense y explicó que la Liga Nacional debe mejorar las condiciones de algunos estadios. López aseguró que los recintos de La Paz y Choluteca, donde juegan el Génesis FC y la UPNFM respectivamente, ya no deberían de existir porque anulan el espectáculo y el estado de las canchas pone en peligro la integridad de los jugadores. Por otro lado, mostró su apoyo al seleccionador José Molina y coincidió con las declaraciones del técnico de Real España, Juan Ignacio Martínez, quien dijo que Honduras tiene jugadores que podrían estar en Europa.

Partido contra Platense "La parte más importantes es la que sigue, y es la jornada 10 de Liga Nacional donde nos espera Platense. Es un partido importante para nostoros porque venimos remontando posiciones y nos vamos acercando a Olimpia, España y Marathón. Ellos ya han jugado y tenemos la oportunidad de acercanos y salir con buenas sensaciones". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Alajuelense en Copa Centroamericana "Lo del próximo jueves es importante también, pero estamos convencidos que van a venir noches más importantes. En estos momentos nos concentramos en el entrenamiento de hoy, el viaje a Cortés y hacer mañana un buen partido. ¿Si Motagua está en buen momento? Lo veremos al final del partido". Han dejado escapar puntos en Liga "En la Liga Nacional no tenemos margen error. Yo me acuerdo que el primer torneo que tuve el privilegio de dirigir estuvimos 17 partidos y perdimos dos. En este torneo ya llevamos tres derrotas que nos duelen. En lo internacional tampoco tenemos margen de error porque una mala noche te aleja de ese sueño de estar una final de Copa Centroamericana". Eduardo Espinel dijo que se sintió "amateur" por jugar en algunos estadios que no tienen nivel para la Liga y podría perder su profesionalidad, ¿cree que eso es verdad? "Yo no sería tan dramático en su evaluación, pero hay algunas instalaciones deportivas que deben mejorarse y es urgente. Ya lo comenté tiempo atrás ante ustedes, hay algunos estadios que no están al nivel de la Liga, pero creo que en todos lo demás hemos mejorado, como jugadores, entrenadores, el FVS... pero hay un detalle que hay que dar un paso importante. El campo de La Paz y Choluteca deberían no exisitir para esta competencia o que hagan algo en ellos para que estén al nivel que se espera, porque le quitan espectáculo a los partidos y arriesga la integridad del jugador".