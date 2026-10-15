¡Dura noticia! Buba López se rompe la tibia tras choque con Jorge Benguché

El clásico entre Real España y Olimpia dejó una preocupante noticia para el conjunto aurinegro. El guardameta Luis “Buba” López habría sufrido una fractura de tibia luego de protagonizar un fuerte choque con el delantero Jorge “El Toro” Benguché, durante una acción ofensiva del equipo albo. La jugada que encendió las alarmas se produjo cuando Benguché le ganó la posición al arquero sampedrano y buscó la primera anotación del encuentro. En medio de la disputa, ambos futbolistas impactaron con fuerza, en una acción que terminó con el portero tendido sobre el césped.

Mientras Buba López permanecía en el suelo con evidentes muestras de dolor, el defensor Devron García apareció para salvar milagrosamente el balón sobre la línea de gol, evitando que Olimpia concretara la oportunidad. Sin embargo, la preocupación se centró rápidamente en el estado físico del guardameta de la Máquina. Ante la intensidad del dolor y la incomodidad que presentaba, el cuerpo médico de Real España solicitó asistencia inmediata. El portero fue retirado del estadio y trasladado en ambulancia a un centro asistencial para someterse a las evaluaciones correspondientes y determinar la gravedad de la lesión.