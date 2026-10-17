Droopy Gómez enloquece con las playas de Puerto Cortés previo al Platense-Motagua

Rodrigo 'Droopy' Gómez se convirtió en la última gran tendencia de las redes sociales en Honduras. El volante argentino de Motagua aprovechó la antesala del duelo ante Platense para darse una escapada a la costa norte, donde su genuina reacción de euforia al conocer las playas de Puerto Corés se volvió completamente viral.
El equipo dirigido por el español Javier López llegó desde ayer a dicha localidad para jugar esta tarde contra el conjunto escualo por la décima fecha del Apertura 2026.
A través de un video difundido en plataformas como Facebook y TikTok, se pudo observar al talentoso jugador de 33 años disfrutando de la noche y la arena de la zona norte.
Lo que capturó la atención de los internautas no fue solo su presencia, sino su desbordante entusiasmo y energía al interactuar con las bellezas naturales de Puerto Cortés, un rincón que lo dejó maravillado.
Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, aplaudiendo la humildad del futbolista y su constante muestras de cariño hacia Honduras.
"Me enamoré del país", ha manifestado formalmente el 'Droppy' en ocasiones anteriores, una frase que cobra vida cada vez que se le ve disfrutando de Honduras fuera de las canchas.
Motagua se mide este sábado contra el Platense en el Estadio Exélsior a partir de las 3:00 PM y el argentino llegará con el entusiamo a tope luego de disfrutar de las playas del puerto más importante de la región.