Droopy Gómez enloquece con las playas de Puerto Cortés previo al Platense-Motagua

Rodrigo 'Droopy' Gómez se convirtió en la última gran tendencia de las redes sociales en Honduras. El volante argentino de Motagua aprovechó la antesala del duelo ante Platense para darse una escapada a la costa norte, donde su genuina reacción de euforia al conocer las playas de Puerto Corés se volvió completamente viral. El equipo dirigido por el español Javier López llegó desde ayer a dicha localidad para jugar esta tarde contra el conjunto escualo por la décima fecha del Apertura 2026.

A través de un video difundido en plataformas como Facebook y TikTok, se pudo observar al talentoso jugador de 33 años disfrutando de la noche y la arena de la zona norte. Lo que capturó la atención de los internautas no fue solo su presencia, sino su desbordante entusiasmo y energía al interactuar con las bellezas naturales de Puerto Cortés, un rincón que lo dejó maravillado. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, aplaudiendo la humildad del futbolista y su constante muestras de cariño hacia Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE