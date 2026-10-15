Quién es Óscar Ávilez, el joven hondureño que debutó con el DC United y cómo se enteró

El fútbol hondureño tiene un nuevo motivo para ilusionarse con sus jóvenes talentos en el extranjero. Óscar Ávilez, un prometedor atacante nacido en Choluteca, debutó como titular en la Major League Soccer (MLS) con el D.C. United apenas a sus 16 años, en el encuentro frente al New York Red Bulls, disputado en el Audi Field. El joven catracho recibió la confianza del entrenador René Weiler, quien apostó por su talento desde el inicio del compromiso. Ávilez respondió con una destacada participación ofensiva, interviniendo en varias acciones que contribuyeron al triunfo del conjunto capitalino.

El atacante hondureño reveló que se enteró de que sería titular apenas una hora antes del encuentro, cuando llegó al estadio junto a sus compañeros: "Antes del partido, como una hora antes, cuando vinimos acá, me dijo (que sería titular) y me emocioné mucho y estaba todo listo para jugar, estaba muy feliz", expresó al confesar cómo el técnico le comunicó la noticia. Para Ávilez, disputar su primer partido como titular en la MLS a tan corta edad representa un momento especial en su carrera. El futbolista reconoció que le costaba asimilar la experiencia y destacó la oportunidad que recibió, así como la importancia de conseguir la victoria con su equipo. "Es irreal y muy feliz por el momento que me dio y la oportunidad y más que ganamos el partido, es lo mejor", manifestó el joven atacante al valorar su estreno como titular en la máxima categoría del fútbol estadounidense. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Durante el compromiso, Ávilez también estuvo cerca de estrenarse como goleador, pero su remate terminó estrellándose en el poste. Pese a quedarse a las puertas de celebrar una anotación, dejó claro que el resultado colectivo estaba por encima de cualquier logro individual: "Casi me vino el gol, pero eso es lo de menos, ganamos el partido", agregó. Nacido el 16 de marzo de 2010 en Choluteca, Ávilez ha comenzado a llamar la atención por su proyección ofensiva y su crecimiento en el fútbol estadounidense. Además, ha recibido convocatorias a la selección sub-16 de Estados Unidos, un antecedente que aumenta el interés por su futuro internacional y mantiene la atención sobre su posible vínculo deportivo con Honduras.