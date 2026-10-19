¿PSG-Barça en riesgo? Comunicado del Gobierno sobre las revueltas en París

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aseguró este lunes que se mantiene el partido de la Champions League en París entre el PSG y Barcelona, a pesar de los graves disturbios de los últimos días. "Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", anunció Nuñez.

Dicho encuentro está programado para las 21.00 hora local (1:00 PM de Honduras) en el Estadio Parque de los Príncipes, en el distrito XVI de la capital francesa. París ha sido uno de los escenarios más golpeados por la oleada de disturbios, saqueos y pillajes en Francia, ocurridos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre, cuando cientos de miles de personas protestaron contra el encarecimiento de la vida y la degradación de los servicios públicos, entre otras reivindicaciones. Las declaraciones de Nuñez suceden al poco tiempo de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunciase que se iban a activar una serie de toques de queda parciales y localizados en diferentes zonas del país. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Lecornu evitó detallar qué zonas de París estarían afectadas por esta medida, por lo que aún se desconoce si el distrito XVI donde se juega el partido estará de alguna manera incluido.