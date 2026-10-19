¿El PSG o el Clásico? Hansi Flick responde y adelanta: "Sí, estará en el once titular"

Hansi Flick explicó que el partido de mañana contra el PSG en Champions League marcará el nivel del Barcelona. El técnico alemán reconoce que el cuadro parisino es uno de los mejores de la actualidad y también elogió a Luis Enrique. Según sus declaraciones en la rueda de prensa, el brasileño Raphinha será titular y fue consultado sobre si era más importante el duelo ante el conjunto francés o el Clásico del próximo domingo frente al Real Madrid.

Duelo contra el bicampeón "La temporada pasada fue difícil. Este año, desde el inicio, hemos jugado con el estilo que queremos. Es un equipo con confianza, control de pelota. Es totalmente diferente. Veremos mañana qué pasa. Estamos listos. Mis jugadores están contentos de medirse mañana al PSG, un equipo fantástico con un entrenador excelente. Será una gran oportunidad de demostrar lo bueno que somos". Luis Enrique No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Ha ganado dos Champions seguidas, su equipo ha jugado un fútbol fantástico. Es un entrenador excelente, de los mejores. Me gusta la dinámica, intensidad de su equipo, cómo arriesgan, juegan... Son un equipo muy flexible. Ha hecho un trabajo muy bueno". Final adelantada "Es una prueba mañana. Jugamos contra uno de los mejores equipos, si no el mejor. Será una oportunidad para demostrar nuestro nivel, hasta dónde podemos llegar. Después de este partido sabremos muchas cosas". Sin Eric ni Koundé por lesión "Tenemos opciones, estoy seguro que todo irá bien, toco madera. Igual no es el mejor momento, pero tenemos que aceptarlo y esperamos que Koundé pueda ser una opción el fin de semana".

Raphinha "Sí, estará en el once" Más importante PSG o Clásico "Siempre el siguiente partido, por lo tanto el de mañana" Diferencia entre PSG y Barça "Es una cuestión de madurez. Los últimos años han madurado como equipo y es importante y sorprendente lo que han logrado. En el último partido cambiaron el resultado en minutos, esta es la calidad que tienen y un banquillo con jugadores fantásticos". Polémica en el Real Madrid-Sevilla "No es una pregunta para mí. Tendrás que preguntar a otra persona. No me gusta responder estos temas".