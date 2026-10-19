¿El PSG o el Clásico? Hansi Flick responde y adelanta: "Sí, estará en el once titular"

Hansi Flick explicó que el partido de mañana contra el PSG en Champions League marcará el nivel del Barcelona. El técnico alemán reconoce que el cuadro parisino es uno de los mejores de la actualidad y también elogió a Luis Enrique.
Según sus declaraciones en la rueda de prensa, el brasileño Raphinha será titular y fue consultado sobre si era más importante el duelo ante el conjunto francés o el Clásico del próximo domingo frente al Real Madrid.
Duelo contra el bicampeón
"La temporada pasada fue difícil. Este año, desde el inicio, hemos jugado con el estilo que queremos. Es un equipo con confianza, control de pelota. Es totalmente diferente. Veremos mañana qué pasa. Estamos listos. Mis jugadores están contentos de medirse mañana al PSG, un equipo fantástico con un entrenador excelente. Será una gran oportunidad de demostrar lo bueno que somos".
Luis Enrique
"Ha ganado dos Champions seguidas, su equipo ha jugado un fútbol fantástico. Es un entrenador excelente, de los mejores. Me gusta la dinámica, intensidad de su equipo, cómo arriesgan, juegan... Son un equipo muy flexible. Ha hecho un trabajo muy bueno".
Final adelantada
"Es una prueba mañana. Jugamos contra uno de los mejores equipos, si no el mejor. Será una oportunidad para demostrar nuestro nivel, hasta dónde podemos llegar. Después de este partido sabremos muchas cosas".
Sin Eric ni Koundé por lesión
"Tenemos opciones, estoy seguro que todo irá bien, toco madera. Igual no es el mejor momento, pero tenemos que aceptarlo y esperamos que Koundé pueda ser una opción el fin de semana".
Raphinha
"Sí, estará en el once"
Más importante PSG o Clásico
"Siempre el siguiente partido, por lo tanto el de mañana"
Diferencia entre PSG y Barça
"Es una cuestión de madurez. Los últimos años han madurado como equipo y es importante y sorprendente lo que han logrado. En el último partido cambiaron el resultado en minutos, esta es la calidad que tienen y un banquillo con jugadores fantásticos".
Polémica en el Real Madrid-Sevilla
"No es una pregunta para mí. Tendrás que preguntar a otra persona. No me gusta responder estos temas".
Victoria 100
"Para mí, cuando empezamos aquí ya dijimos que estábamos preparados. Fue un viaje grande, importante. Aprecio también el respeto y el amor que sentimos de los culés, es increíble. Cuando ganas todo el mundo está contento, es así, y creo que el equipo lo está haciendo muy bien. Me siento muy orgulloso Vinieron de un largo mundial, la gente pensó que igual no iban a esta al cien por cien y no. Es sorprendente ver cómo entrenan y la atmósfera que se respira".
Portería a cero
"Siempre es un riesgo jugar con la línea avanzada como la que tenemos nosotros. Pero hay que ver cómo luchamos y apretamos cuando perdemos la posesión. Solo hemos tenido una portería a cero, pero hemos marcado muchos goles".
Posesión de balón
"El centro del campo es importante. Es una parte importante del partido. Los dos equipos tenemos jugadores buenísimos. Si tienes la posesión, el oponente no puede marcar. Lo importante es no cometer errores. El PSG tiene gran precisión. No debemos cometer errores, tenemos que jugar muy centrados"