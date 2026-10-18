Duro golpe en el PSG y festeja Lamine Yamal: Luis Enrique lo pierde ante el Barça

El club parisino confirmó mediante un comunicado médico que Nuno Mendes padece molestias en el muslo izquierdo, que lo descartan por completo para el partido de este martes ante los azulgranas en el Parque de los Príncipes.

El Paris Saint-Germain sufrió un duro contratiempo en las últimas horas de cara a su trascendental duelo contra el Barcelona por la Champions League. El técnco Luis Enrique no podrá contar con una de sus grandes figuras tras sufrir una lesión.

La inoportuna dolencia se produjo el sábado durante los minutos finales del compromiso en el que PSG venció en su visita al Racing de Estrasburgo para recuperar el liderato de la Ligue 1.

Aunque Luis Enrique intentó transmitir calma inicialmente en la rueda de prensa posterior al encuentro, las pruebas médicas exhaustivas realizadas esta mañana confirmaron el peor escenario: el lateral zurdo estará fuera de los terrenos de juego durante varias semanas.

Esta gran ausencia trastoca de lleno los planes defensivos del conjunto francés y, al mismo tiempo, priva a los aficionados de uno de los emparejamientos individuales más electrizantes del panorama europeo: el cara a cara entre Nuno Mendes y Lamine Yamal.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El portugués había sido catalogado en citas previas como uno de los pocos defensores capaces de neutralizar el desequilibrio de Lamine, quien también ha reconocido públicamente que el rival más complicado de superar era el jugador del PSG.