"No está contento": Mbappé evalúa irse del Real Madrid y sorprende con su posible destino

"Según sus allegados, Mbappé se siente preocupado por lo que ha encontrado en el Madrid, ya que el equipo no ha cambiado respecto a lo que era la temporada pasada, a pesar de la llegada de Mourinho. No está contento con lo que está ocurriendo esta temporada, y si no obtiene el equipo que desea, es posible que se vaya. Su comportamiento está causando grandes problemas, y la forma en que actúa sugiere que no le importa la opinión de los aficionados o del club", añadió el reportero.