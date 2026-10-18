"No está contento": Mbappé evalúa irse del Real Madrid y sorprende con su posible destino

El delantero galo empieza a sacudir el mercado de fichajes tras los rumores que circulan sobre un probable adiós del Real Madrid en 2027. La información que surge desde España y Francia.
Kylian Mbappé vuelve a ser el epicentro de la especulación futbolística tras salir a la luz nuevos detalles de su posible salida del Real Madrid en el próximo mercado de verano.
A pesar de estar consolidado como la principal figura ofensiva del conjunto merengue, los últimos reportes de la prensa española y francesa apuntan a un posible cambio de rumbo en su carrera.
El delantero de 27 años, que se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales (22), estaría contemplando la posibilidad de abandonar la 'Casa Blanca' en 2027, debido a una presuntar insatisfacción con su situación en el club.
En medio de estos rumores, también se ha señalado que el Real Madrid no estaría dispuesto a retenerlo si eel propio atacante manifiesta de manera firme su deseo de marcharse al finalizar la presente temporada.
Sin embargo, cualquier decisión dependerá de las conversaciones entre el jugador, su entorno y la directiva del equipo blanco, encabezada por el presidente Florentino Pérez, quien fue el gran responsable de su llegada en 2024.
El periodista François Gallardo fue quien adelantó la posible marcha de Mbappé del Real Madrid el próximo año. Según el comunicador, hay un fuerte interés de un gigante de la Premier League por firmar al futbolista.
"Exclusiva mundial. Kylian Mbappé está enfadado y decepcionado con el Real Madrid. Ha tomado la decisión de abandonar el club en el verano de 2027, y el Real Madrid no lo va a impedir. Su próximo destino está en la Premier League", asegura el reportero español a través de sus redes sociales.
En ese contexto, uno de los clubes que podría entrar en la carrera por hacerse con los servicios del campeón del mundo es el Liverpool. Desde Inglaterra surgen versiones que apuntan a que los 'Reds' estarían evaluando una operación de enormes dimensiones para intentar convencer al Real Madrid de negociar por su estrella.
De acuerdo con esos reportes, el conjunto inglés estaría preparando una oferta que supera los 200 millones de euros para intentar incorporar a Mbappé, cuyo contrato con los blancos expira en 2029.
De concretarse una propuesta de esa magnitud, se trataría de una operación de gran impacto económico y deportivo, capaz de sacudir el mercado internacional de fichajes.
La planificación del Liverpool también contemplaría distintas alternativas para financiar su llegada. La posibilidad de desprenderse de dos futbolistas con salarios elevados, una medida que permitiría liberar espacio en la masa salarial y reunir recursos para afrontar una contratación de semejante calibre.
Las versiones indican que el Liverpool tendría previsto establecer contactos con los agentes de Mbappé a comienzos de 2027. La intención sería conocer la disposición del francés y explorar si existe una posibilidad real de convencerlo para que abandone LaLiga y emprenda una nueva aventura en la Premier.
Por su parte, el periodista francés Daniel Riolo, de RMC Sport, explicó que "si Mbappé no tiene el equipo que quiere, es posible que se vaya del Real Madrid el verano que viene". Además, señaló que el futbolista espera un cambio en el equipo.
"Según sus allegados, Mbappé se siente preocupado por lo que ha encontrado en el Madrid, ya que el equipo no ha cambiado respecto a lo que era la temporada pasada, a pesar de la llegada de Mourinho. No está contento con lo que está ocurriendo esta temporada, y si no obtiene el equipo que desea, es posible que se vaya. Su comportamiento está causando grandes problemas, y la forma en que actúa sugiere que no le importa la opinión de los aficionados o del club", añadió el reportero.
Por ahora, el futuro de Kylian permanece abierto. Mientras surgen especulaciones sobre su continuidad en el Santiago Bernabéu, el nombre del Liverpool comienza a aparecer en las informaciones relacionadas con su posible salida.