  1. Champions League

Flick recibe un mazazo: las bajas del Barça para el partido ante PSG en Champions

El conjunto catalán se alista para afrontar el partido en la capital francesa, pero sufre dos bajas de peso.

Flick recibe un mazazo: las bajas del Barça para el partido ante PSG en Champions

Hansi Flick no podrá contar con dos jugadores titulares frente al PSG por la Liga de Campeones.

18 de octubre de 2026 a las 11:21

Los defensas Eric Garcia y Jules Kounde son las bajas confirmadas del Barcelona para el partido de este martes contra el PSG por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Así lo confirmó este domingo en un comunicado el club catalán, que precisa que el internacional español estará entre tres y cuatro semanas en el dique seco por una dolencia en el recto anterior del muslo derecho.

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En el caso del zaguero francés, la evolución de su lesión en el tobillo marcará su disponibilidad con vistas al Clásico del próximo domingo frente al Real Madrid.

Ambos jugadores acabaron tocados físicamente en el encuentro que el Barcelona disputó este sábado ante el Betis (2-5) en La Cartuja, donde el también Gerard Martín fue sustituido al descanso por precaución, aunque el jugador catalán sí estará a disposición del técnico Hansi Flick para el encuentro ante los parisinos.

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Las bajas de Eric Garcia y Kounde se suman a la del central Andreas Christensen y dejan la zaga azulgrana en cuadro.

Flick solo podrá contar con dos centrales del primer equipo: Pau Cubarsí y Gerard Martín, y los laterales Joao Cancelo, Xavi Espart y Alejandro Balde para medirse al vigente campeón de Europa.

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Agencia EFE
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