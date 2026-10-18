Flick recibe un mazazo: las bajas del Barça para el partido ante PSG en Champions

Los defensas Eric Garcia y Jules Kounde son las bajas confirmadas del Barcelona para el partido de este martes contra el PSG por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.
Así lo confirmó este domingo en un comunicado el club catalán, que precisa que el internacional español estará entre tres y cuatro semanas en el dique seco por una dolencia en el recto anterior del muslo derecho.
En el caso del zaguero francés, la evolución de su lesión en el tobillo marcará su disponibilidad con vistas al Clásico del próximo domingo frente al Real Madrid.
Ambos jugadores acabaron tocados físicamente en el encuentro que el Barcelona disputó este sábado ante el Betis (2-5) en La Cartuja, donde el también Gerard Martín fue sustituido al descanso por precaución, aunque el jugador catalán sí estará a disposición del técnico Hansi Flick para el encuentro ante los parisinos.
Las bajas de Eric Garcia y Kounde se suman a la del central Andreas Christensen y dejan la zaga azulgrana en cuadro.
Flick solo podrá contar con dos centrales del primer equipo: Pau Cubarsí y Gerard Martín, y los laterales Joao Cancelo, Xavi Espart y Alejandro Balde para medirse al vigente campeón de Europa.
COMUNICADOS MÉDICOSEl jugador del primer equipo 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo de recuperación será de entre 3 y 4 semanas.El jugador del primer equipo 𝗝𝘂𝗹𝗲𝘀 𝗞𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲 sufre un esguince en el tobillo izquierdo y será baja para el partido contra el PSG. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad para el Clásico del domingo contra el Real Madrid.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 18, 2026