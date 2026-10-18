Flick recibe un mazazo: las bajas del Barça para el partido ante PSG en Champions

Los defensas Eric Garcia y Jules Kounde son las bajas confirmadas del Barcelona para el partido de este martes contra el PSG por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Así lo confirmó este domingo en un comunicado el club catalán, que precisa que el internacional español estará entre tres y cuatro semanas en el dique seco por una dolencia en el recto anterior del muslo derecho.