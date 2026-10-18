Real Madrid choca ante el Sevilla: hora y por dónde ver hoy el partido de LaLiga

El Real Madrid, a nueve puntos del Barcelona y con el Clásico en el horizonte, recibe este domingo en el Santiago Bernabéu a un Sevilla que llega sin apuros, pero que no quiere enlazar su tercer partido sin ganar consecutivo. El Sevilla no vence a los blancos desde el 26 de septiembre de 2018, en el Sánchez Pizjuán. En el Bernabéu, el equipo andaluz no saca los tres puntos desde el 7 de diciembre de 2008. De los últimos 10 encuentros entre ambos conjuntos, el conjunto merengue ha ganado nueve y un empate.

Los dirigidos por Jose Mourinho llegan a este encuentro después de ocho victorias y dos derrotas entre todas las competiciones y con el Clásico cada vez más cerca. Vienen de imponerse al Villarreal en LaLiga y de remontar a la Roma en la Champions League. Una de las bajas del Real Madrid es Vinicius, que cumplirá el primero de sus cuatro partidos de sanción por la tarjeta roja que vio ante el Villarreal. Mourinho adelantó que el brasileño será titular en competición europea la próxima semana, cuando el Leipzig visite el Bernabéu. Su ausencia deja hueco en el ataque para que Arda Güler, clave ante la Roma, recupere la titularidad, aunque el portugués podría optar por Endrick o Carlos Espí, dispuestos a echar la puerta abajo. Diomande, que ha gozado de minutos en las últimas semanas, también apunta al once. Mbappé y Bellingham parecen indiscutibles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por detrás, la gran duda es qué hará Mourinho con el criticado doble pivote Valverde-Tchouaméni. En la línea defensiva, si continúa con la alternancia en los laterales, es el turno de Trent y Carreras, y Huijsen podría regresar al centro de la zaga.

🤍 ¡Volvemos a casa!@HP https://t.co/DsHD3EBvhC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 18, 2026

Por su parte, el Sevilla de Luis García Plaza llega al Bernabéu con la tranquilidad de lo ya logrado en el inicio de la competición liguera, tanto en concepto y dibujo de equipo como en resultados, lo que le ha llevado a estar clasificado en quinta posición con una renta de 14 puntos. Con este aval, el equipo sevillista afronta el duelo sin urgencias, aunque con el regusto amargo que le dejó el empate sobre la bocina de la pasada jornada ante el Levante (3-3), al llegar en el minuto 100. La baja más sensible es la del extremo Miguel Sierra, fuera para los próximos tres meses por una luxación de la clavícula derecha de la que ha sido operado y que ha frenado su destacada progresión.

HORA Y TRANSMISIÓN

El partido entre Real Madrid y Sevilla por la novena jornada de LaLiga arranca desde la 1:00 PM de Honduras y se podrá ver por la señal de Sky Sports y DSports. En España empieza a partir de las 9:00 PM por Movistar+ LaLiga y Orange TV.

POSIBLES ALINEACIONES