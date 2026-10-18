Así quedó la tabla de la Liga Española tras el triunfo del Real Madrid

La escuadra merengue sumós los tres puntos en la jornada 9 de LaLiga gracias a los golazos del turco Arda Güler (30'), el francés Kylian Mbappé que hizo un doblete (37' y 63') y el marfileño Yan Diomande (82').

Con una exhibición de contundencia en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid de José Mourinho cumplió este domingo con los pronósticos y goleó al Sevilla (4-1) a tan solo una semana de afrontar el Clásico.

A pesar de la sensible baja de Vinicius por sanción, el esquema ofensivo blanco ha funcionado con fluidez. El marcador se abrió tras un contraataque letal comandado por Diomande, quien asistió de gran forma para que Güler clavara un zurdazo directo a la escuadra.

Pocos minutos después, Mbappé amplió la ventaja tras recibir de Bellingham y generar una gran jugada individual que terminó con el balón dentro de las redes. En el segundo tiempo, el galo provocó un penal que él mismo ejecutó a lo Panenka para firmar su doblete en el 63'.

Sin embargo, la visita lograría descontar por medio Manu Bueno en el 80', pero solo dos minutos más tarde Diomande metió un derechazo para sentenciar el cuarto definitivo de su equipo.

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El Sevilla de Luis García Plaza intentó disputar la posesión en tramos del juego, pero prácticamente se ha topado con una zaga madridista sumamente sólida, salvo el tanto que encajaron en los últimos lapsos.