Pichichi LaLiga: Lamine Yamal se olvida de Mbappé y va por Raphinha en la tabla de goleadores

Lamine Yamal sigue demostrando que su presente está a un nivel extraordinario. La joven joya azulgrana volvió a ser la gran figura del FC Barcelona al marcar un auténtico golazo en el triunfo frente al Real Betis, disputado en el estadio de La Cartuja por la novena jornada de LaLiga. Con este resultado, el equipo culé mantiene su paso perfecto: sigue invicto, acumula solo victorias y se afianza en lo más alto de la tabla de posiciones.
El espectáculo comenzó muy temprano. Transcurría apenas el minuto 9 de la primera mitad cuando Yamal recibió el balón en tres cuartos de cancha. Con la frescura y determinación que lo caracterizan, encaró directamente a la defensa bética, que solo pudo retroceder de forma desesperada ante su avance.
Cuando parecía que se escapaba por la banda hacia la línea de fondo, el atacante realizó un cambio de ritmo magistral: enganchó hacia el centro con un recorte sutil que dejó desarmada a la saga rival y se acomodó a su perfil idóneo. Sin pensarlo dos veces, sacó un zapatazo impecable con la zurda. El balón tomó una parábola perfecta y se clavó en el ángulo superior del marco. Aunque el arquero Álvaro Valles se estiró cuan largo es para intentar el desvío, la potencia y precisión del disparo hicieron imposible cualquier salvada.
Con esta anotación, su octava en la temporada, Lamine Yamal superó momentáneamente a Kylian Mbappé (7 goles) en la tabla de goleadores. El delantero francés del Real Madrid tendrá la oportunidad de igualarlo o superarlo este domingo cuando dispute su partido de la jornada frente al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu.
Por su parte, Yamal se coloca a solo cuatro tantos de su compañero de equipo Raphinha, quien encabeza la lista de artilleros del torneo. El brasileño volvió a sumar minutos en este encuentro ante el Betis, tras superar una lesión muscular que lo había alejado de las canchas en los últimos compromisos.
El Barcelona continúa su marcha firme en el campeonato español impulsado por el talento de sus atacantes y la genialidad de un Lamine Yamal que no deja de sorprender al fútbol mundial.