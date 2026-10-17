Dibu Martínez fue operado de urgencia: la durísima lesión que sufrió en la Premier League

Lo que debía ser una tarde de festejo para el Chelsea tras su victoria por 2-0 ante el Everton en la Premier League, se transformó en un escenario de profunda preocupación general por lo ocurrido con Emiliano Martínez. El arquero argentino sufrió una fractura de mandíbula debido a un violento impacto aéreo y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia este sábado por la tarde.

La alarmante secuencia ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo en el estadio Goodison Park. Tras la ejecución de un tiro libre enviado al área de los 'Blues', Martínez salió decidido a despejar el balón con los puños, impactando de forma brutal e involuntaria contra la cabeza del defensor rival, Jarrad Branthwaite. El 'Dibu' cayó desplomado sobre el césped, lo que obligó la intervención inmediata de los cuerpos médicos. El encuentro permaneció demorado por casi 10 minutos mientras se activaba de urgencia el protocolo por conmoción cerebral. Martínez debió ser inmovilizado con un cuello ortopédico, recibió asistencia de oxígeno y abandonó el campo de juego en camilla. Pese a lo impactante de las imágenes, el portero levantó el pulgar para llevar tranquilidad a las tribunas antes de ser trasladado directo a un hospital local. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Dejó el estadio consciente y se encuentra haciéndose pruebas por precaución", declaró en conferencia de prensa su entrenador, Xabi Alonso, tratando de calmar las aguas tras el encuentro. Horas más tarde, los primeros exámenes de alta complejidad trajeron el primer alivio para el Chelsea y la selección argentina: las tomografías computadas de cabeza, cuello y espalda dieron resultados favorables, descartando daños neurológicos o lesiones en la columna. Sin embargo, los estudios específicos en el rostro confirmaron el peor diagnóstico óseo estructural: una fractura en la mandíbula. Ante esto, el equipo médico determinó que el guardameta debía pasar inmediatamente por el quirófano. Según reportes del diario Olé de Argentina, la cirugía concluyó de manera satisfactoria y el 'Dibu' ya descansa bajo observación.

🚨🚨OPERAN AL DIBU MARTÍNEZ TRAS SUFRIR UNA FRACTURA DE MANDÍBULA🏥 Tras el fuerte choque, el arquero de la Selección se sometió a una tomografía de cabeza y a estudios de cuello y espalda, cuyos resultados fueron favorables⚠️ Sin embargo, según pudo averiguar Olé, el Dibu sufrió una fractura de mandíbula y será operado este mismo sábado⏳ Por ahora, no se informó cuánto tiempo estará fuera de las canchas ni si necesitará algún tratamiento específico✍️@sergiostuart — Diario Olé (@DiarioOle) October 17, 2026