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Dibu Martínez fue operado de urgencia: la durísima lesión que sufrió en la Premier League

El portero argentino del Chelsea pasó por el quirófano luego de sufrir una fractura de mandíbula.

Dibu Martínez fue operado de urgencia: la durísima lesión que sufrió en la Premier League

Emiliano Martínez tuvo que abandonar el partido del Chelsea contra el Everton tras un fuerte choque aéreo.

17 de octubre de 2026 a las 15:03

Lo que debía ser una tarde de festejo para el Chelsea tras su victoria por 2-0 ante el Everton en la Premier League, se transformó en un escenario de profunda preocupación general por lo ocurrido con Emiliano Martínez.

El arquero argentino sufrió una fractura de mandíbula debido a un violento impacto aéreo y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia este sábado por la tarde.

Dibu Martínez fue enviado al hospital tras romper récord negativo del Chelsea

La alarmante secuencia ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo en el estadio Goodison Park. Tras la ejecución de un tiro libre enviado al área de los 'Blues', Martínez salió decidido a despejar el balón con los puños, impactando de forma brutal e involuntaria contra la cabeza del defensor rival, Jarrad Branthwaite.

El 'Dibu' cayó desplomado sobre el césped, lo que obligó la intervención inmediata de los cuerpos médicos. El encuentro permaneció demorado por casi 10 minutos mientras se activaba de urgencia el protocolo por conmoción cerebral.

Martínez debió ser inmovilizado con un cuello ortopédico, recibió asistencia de oxígeno y abandonó el campo de juego en camilla. Pese a lo impactante de las imágenes, el portero levantó el pulgar para llevar tranquilidad a las tribunas antes de ser trasladado directo a un hospital local.

Emiliano 'Dibu' Martínez se llevó la peor parte en su encontronazo con el defensor Jarrad Branthwaite .

Emiliano 'Dibu' Martínez se llevó la peor parte en su encontronazo con el defensor Jarrad Branthwaite .

"Dejó el estadio consciente y se encuentra haciéndose pruebas por precaución", declaró en conferencia de prensa su entrenador, Xabi Alonso, tratando de calmar las aguas tras el encuentro.

Horas más tarde, los primeros exámenes de alta complejidad trajeron el primer alivio para el Chelsea y la selección argentina: las tomografías computadas de cabeza, cuello y espalda dieron resultados favorables, descartando daños neurológicos o lesiones en la columna.

Sin embargo, los estudios específicos en el rostro confirmaron el peor diagnóstico óseo estructural: una fractura en la mandíbula. Ante esto, el equipo médico determinó que el guardameta debía pasar inmediatamente por el quirófano.

Según reportes del diario Olé de Argentina, la cirugía concluyó de manera satisfactoria y el 'Dibu' ya descansa bajo observación.

Hasta el momento, ni el Chelsea ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han emitido un comunicado oficial detallando los plazos de rehabilitación. Al tratarse de una lesión ósea maxilofacial, la evolución postoperatoria de los próximos días será crucial para determinar cuántas semanas estará alejado de las canchas el arquero campeón del mundo.

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Por lo pronto, su lugar en el arco londinense será ocupado por el joven belga Mike Penders, mientras que el cuerpo técnico de la Albiceleste se mantiene en vilo de cara a la fecha FIFA de noviembre.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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