"Liga negreirizada; el árbitro echa una mano al Barça": la prensa tras polémico triunfo

Así reacciona la prensa internacional luego del triunfo del Barcelona sobre el Betis (2-5) en La Cartuja. Un gol anulado al cuadro verdiblanco y la expuslión de Facundo Bernal tras su cruce con Lamine Yamal levantaron la polémica.
Jota Jordi, colabarador de El Chiringuito, festejó el triunfo azulgrana: "Superlíderes. El primer partido de la super semana a la saca. Força Barça". Cabe recordar que el equipo catalán ahora jugará en Champions ante el PSG y luego afrontará el Clásico contra el Real Madrid.
El comunicador Fran Matínez hizo el balance del árbitro Ricardo Burgos Bengoetxea cuando dirige partidos del Barcelona y Real Madrid.
El famoso Míster Chip considera que la mano del colombiano 'Cucho' Hernández fue "voluntaria" y recordó una frase de José Mourinho, entrenador del Real Madrid.
El periodista José Álvarez se mostró orgulloso por el gran arranque de temporada que ha tenido el Barcelona. Es el único equipo que sigue invicto en LaLiga tras nueve jornadas disputadas.
David Faitelson, analista de TUDN: "Treinta y nueve goles en 9 partidos. Qué Negreira ni qué ocho cuartos. Es Barcelona 'vuela' en la cancha".
Diario Sports: "Lamine 'Bestial' congela la caldera de La Cartuja". El extremo de 19 añoos abrió el marcador con un golazo y provocó la expulsión de Facundo Bernal en la segunda parte.
Diario Marca: "Manita, pleno y polémica".
Diario AS: "Un Barça para la historia".
Mundo Deportivo: "El Barça golea a un combativo Betis al ritmo de Lamine".
El periodista español Tomás Roncero no se guardó nada: "Que al rival del Barça le anulen un gol legal en esta Liga negreirizada y tebarizada es tan previsible como que después del día llega la noche".
José Ramón Fernández, periodista de ESPN, expresó que la agresión de Bernal sobre Lamine es una "vergüenza", ya que cualquier jugador puede calentarse y defender a un compañero, pero no propinando un cabezazo.
El portal OK Diario no se contuvo y apuntó al colegiado: "De Burgos Bengoetxea echa una mano al Barcelona de escándalo".
El diario L'Esportiu de Cataluña: "El Barça golea en La Cartuja y completa el 9 de 9 en LaLiga".
Nuestra portada en Diario Diez: "¡Tiembla el Madrid". El Barcelona afrontará el Clásico el próximo domingo en el Camp Nou, pero antes visita París en Champions.
El periodista hondureño Gustavo Roca atizó contra la competición, ya que considera que LaLiga protege al jugador azulgrana.