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"Liga negreirizada; el árbitro echa una mano al Barça": la prensa tras polémico triunfo

Así reacciona la prensa internacional luego del triunfo del Barcelona sobre el Betis (2-5) en La Cartuja.

17 de octubre de 2026 a las 14:24
Liga negreirizada; el árbitro echa una mano al Barça: la prensa tras polémico triunfo
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Así reacciona la prensa internacional luego del triunfo del Barcelona sobre el Betis (2-5) en La Cartuja. Un gol anulado al cuadro verdiblanco y la expuslión de Facundo Bernal tras su cruce con Lamine Yamal levantaron la polémica.

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Jota Jordi, colabarador de El Chiringuito, festejó el triunfo azulgrana: "Superlíderes. El primer partido de la super semana a la saca. Força Barça". Cabe recordar que el equipo catalán ahora jugará en Champions ante el PSG y luego afrontará el Clásico contra el Real Madrid.

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El comunicador Fran Matínez hizo el balance del árbitro Ricardo Burgos Bengoetxea cuando dirige partidos del Barcelona y Real Madrid.

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El famoso Míster Chip considera que la mano del colombiano 'Cucho' Hernández fue "voluntaria" y recordó una frase de José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

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El periodista José Álvarez se mostró orgulloso por el gran arranque de temporada que ha tenido el Barcelona. Es el único equipo que sigue invicto en LaLiga tras nueve jornadas disputadas.

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David Faitelson, analista de TUDN: "Treinta y nueve goles en 9 partidos. Qué Negreira ni qué ocho cuartos. Es Barcelona 'vuela' en la cancha".

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Diario Sports: "Lamine 'Bestial' congela la caldera de La Cartuja". El extremo de 19 añoos abrió el marcador con un golazo y provocó la expulsión de Facundo Bernal en la segunda parte.

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Diario Marca: "Manita, pleno y polémica".

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Diario AS: "Un Barça para la historia".

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Mundo Deportivo: "El Barça golea a un combativo Betis al ritmo de Lamine".

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El periodista español Tomás Roncero no se guardó nada: "Que al rival del Barça le anulen un gol legal en esta Liga negreirizada y tebarizada es tan previsible como que después del día llega la noche".

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José Ramón Fernández, periodista de ESPN, expresó que la agresión de Bernal sobre Lamine es una "vergüenza", ya que cualquier jugador puede calentarse y defender a un compañero, pero no propinando un cabezazo.

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El portal OK Diario no se contuvo y apuntó al colegiado: "De Burgos Bengoetxea echa una mano al Barcelona de escándalo".

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El diario L'Esportiu de Cataluña: "El Barça golea en La Cartuja y completa el 9 de 9 en LaLiga".

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Nuestra portada en Diario Diez: "¡Tiembla el Madrid". El Barcelona afrontará el Clásico el próximo domingo en el Camp Nou, pero antes visita París en Champions.

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El periodista hondureño Gustavo Roca atizó contra la competición, ya que considera que LaLiga protege al jugador azulgrana.

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