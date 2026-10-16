Baja inesperada: Mourinho lo tiene "borrado" y dejaría el Madrid por 80 millones

A pesar de que llegó hace un año al Real Madrid, la realidad indica que jamás pudo asentarse como titular absoluto del primer equipo. En su momento lo intentó con Xabi Alonso, también con Álvaro Arbeloa y como si fuese poco, su físico lo condicionó en más de un momento de la temporada. Su nivel decreció al punto de que se quedó fuera del Mundial 2026 y ahora vuelve a padecer lo mismo con el DT portugués.