Baja inesperada: Mourinho lo tiene "borrado" y dejaría el Madrid por 80 millones

José Mourinho mantiene en el banquillo a uno de los grandes fichajes que realizó el Real Madrid la temporada pasada y el jugador evalúa marcharse del equipo ante la falta de minutos.
El Real Madrid define los últimos detalles para afrontar el importante partido del próximo domingo contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la novena jornada de LaLiga. El conjunto blanco necesita ganar en casa para seguir peleando entre los primeros puestos, ya que marcha en el cuarto lugar de la tabla.
Los merengues llevan seis triunfos y han concedido dos derrotas en este complicado arranque de temporada. El equipo todavía sigue sin encontrar la claridad sobre el terreno de juego y ha dejado en evidencia la falta de un mediocampista que pueda generar oportunidades y conducir el rimo del encuentro.
Y en la previa del partido surgió una sorpresiva información sobre el futuro de Trent Alexander-Arnold. El lateral inglés no estaría cómodo en el club ante la falta de protagonismo con José Mourinho y podría valorar su salida en la siguiente ventana de tranferencias.
A pesar de que llegó hace un año al Real Madrid, la realidad indica que jamás pudo asentarse como titular absoluto del primer equipo. En su momento lo intentó con Xabi Alonso, también con Álvaro Arbeloa y como si fuese poco, su físico lo condicionó en más de un momento de la temporada. Su nivel decreció al punto de que se quedó fuera del Mundial 2026 y ahora vuelve a padecer lo mismo con el DT portugués.
La situación de Trent no está siendo nada fácil y las posibilidades de que decida marcharse en el mercado de pases del 2027 son cada vez más importantes. El británico, que arribó como un futbolista para jugar durante años en el Santiago Bernabéu, estaría meditando fuertemente su adiós.
De acuerdo con los últimos reportes, Mourinho decidió que su lateral derecho titular es Denzel Dumfries. A entender del entrenador, el neerlandés tiene mucha más actitud, llega mejor al ataque, más físico y es un líder absoluto con su personalidad.
En ese contexto, Trent va quedando poco a poco afuera de los partidos más relevantes del Real Madrid en la campaña y eso es todo un indicio de lo que se aproxima. De hecho, en el último mercado de pases, ya fue vinculado con un posible traspaso al Manchester City y hasta con el United.
Sin embargo, la entidad que se encuentra en estos momentos interesada por comenzar a negociar su posible contratación sería Arsenal. Según Sports Illustrated, el futbolista figura en la agenda del cuadro londinense por petición de Mikel Arteta.
Ben White ha sufrido una serie de lesiones físicas que no le permitieron continuidad y el técnico español considera que es fundamental fichar a un jugador de jerarquía en ese lugar del campo de juego. Además, Arteta viene siguiendo la evolución de Trent desde sus últimas pinceladas en Liverpool.
Alexander-Arnold no es titular para Mourinho, pero el Real Madrid lo tiene valuado en una cifra cercana a los 80 millones de euros. Para el Arsenal eso sería una inversión importante aunque se garantizaría un futbolista que tiene demostrada su calidad en la Premier League.
La salida del defensor, que también es capaz de jugar como volante, puede que no sea fácil del conjunto merengue porque tiene contrato hasta junio del 2031 y la idea es que se quede como un jugador de recambio, algo que no coincide con su postura.
Arteta considera prioritario reforzar la banda derecha y tiene al internacional inglés de 28 años en su lista de objetivos.
Desde Inglaterra se especula con una oferta cercana a los 70-80 millones de euros por parte del Arsenal para intentar fichar a un futbolista que ha sido "borrado" por Mourinho en la 'Casa Blanca'.
Alexander-Arnold se está replanteando su futuro. Al no conformarse con la suplencia y temer perder su lugar definitivo en la selección inglesa, el jugador y su entorno evalúan alternativas para el mercado de fichajes. En el presente curso solo ha disputado seis partidos y ha ingresado desde el banquillo en tres, acumulando un total de 344 minutos en la cancha.
Pese a que estaba por terminar su contrato con Liverpool, el Real Madrid pagó 10 millones de euros por Trent en mayo de 2025 como una cláusula de compensación por liberación anticipada. Solo un año más tarde de su llegada, el futbolista valora su marcha del equipo blanco y el Arsenal tomaría la ventaja.