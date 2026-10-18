El mensaje del Dibu Martínez desde la camilla de un hospital tras romperse la mandíbula

La dura lesión ocurrió en un choque con Jarrad Brantwhaite en su salida a un centro a balón parado en el área que dejó noqueado al guardameta, que se quedó en el suelo, fue atendido sobre el terreno de juego durante más de ocho minutos y retirado del campo en camilla, con collarín.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez , portero argentino del Chelsea , fue operado de una fractura mandibular en el partido contra el Everton , tras un choque en el minuto 66 y después publicó una foto en su perfil de Instagram con el mensaje "en unas semanas volvemos ya".

Al término del encuentro, su entrenador, Xabi Alonso, explicó que salió "consciente" del estadio y fue trasladado al hospital para realizarle pruebas de "precaución".

Sin embargo, el Chelsea informó de que Martínez sufrió una "fractura mandibular ósea" de la cual tenía que ser operado ese mismo día.

Pocas horas después del partido, que se saldó con victoria por 0-2 a favor de los 'Blues', el arquero publicó una foto en Instagram, donde se le ve en la camilla de la habitación del hospital haciendo el gesto de tres con la mano, en referencia a los puntos que su equipo había logrado en su ausencia.

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"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con el arco en 0. En unas semanas volvemos ya", escribió el 'Dibu' que acompañó con un foto en modo selfie.

De acuerdo con los últimos reportes, el portero de 34 años estará de baja aproximadamente 40 días (entre 3 y 6 semanas) tras someterse a una cirugía por una fractura en la mandíbula.