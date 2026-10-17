¡Pura magia! Los golazos de Messi en el triunfo del Inter Miami sobre Atlanta en la MLS

¡Otra exhibición del '10'! Leo Messi firmó este sábado un espectacular doblete con el Inter Miami ante el Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium, impulsando la victoria de su equipo por 1-3 en la temporada regular de la MLS 2026. El encuentro tuvo un dominio absoluto de las 'Garzas'. El marcador se rompió al filo del descanso y luego vino la estocada final en el complemento gracias a la genialidad del capitán argentino, quien en una ráfaga de cuatro minutos liquidó las aspiraciones del equipo local.

Germán Berterame anotó el primer tanto del conjunto rosa. El atacante argentino nacionalizado mexicano lo hizo al 45' de la primera parte tras conectar un remate de cabeza. Para el segundo tiempo, el primer destello de magia por parte de Messi llegó al 56'. El rosarino inició una brillante doble pared en la frontal del área con el propio Berterame; tras la devolución perfecta, Leo se filtró entre la zaga de Atlanta y definió con total sutiliza entre las piernas del guardameta para ampliar la ventaja. Sin dar tiempo a la reacción local, la histórica sociedad sudamericana volvió a dar frutos. Luis Suárez frotó la lámpara y asistió a Messi, quien con un quiebre de cadera letal dejó sembrado a su marcador para quedar mano a mano con el portero y sellar el 0-3 en su cuenta personal al 60'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Road win. Job done. ✅ https://t.co/Be4OnNkU4Z — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2026

El Atlanta logró reaccionar ya cuando el encuentro estaba por finalizar y marcó el descuento por medio de Fafá Picault desde el punto penal al 89'. Con este doblete, Messi no solo encamina un nuevo triunfo para el Inter Miami en la Conferencia Este, sino que se coloca a tan solo 64 goles de la mítica e histórica barrera de los 1,000 goles oficiales, una cifra que parece cada vez más letalmente al alcance de su botín izquierdo. Además, la nueva exhibición del '10' llega a menos de 10 días para la entrega del Balón de Oro 2026, donde es uno de los fuertes candidatos al premio tras el tremendo Mundial que hizo con la Albiceleste a sus 39 años.