El nuevo lujo de Messi: el millonario yate que construyen para el argentino

Lionel Messi suma un nuevo lujo a su vida con un millonario yate que está en construcción y que disfrutará junto a su familia lejos del fútbol.
Lionel Messi sigue ampliando sus lujos fuera de las canchas. El astro argentino encargó un catamarán de lujo ULTIMA 88 a Sunreef Yachts, una embarcación que promete convertirse en uno de sus grandes caprichos para disfrutar en familia.
El yate se encuentra actualmente en construcción en el astillero de la compañía en los Emiratos Árabes Unidos. Aunque todavía no se ha revelado el precio exacto de la versión personalizada del futbolista, su valor se estima en varios millones de dólares.
Los modelos ULTIMA 88 tienen un precio estimado de entre 7,8 y 10,7 millones de dólares, según las especificaciones y el nivel de personalización. Una cifra que refleja la exclusividad de la embarcación elegida por el campeón del mundo.
El catamarán contará con cuatro camarotes para invitados, entre ellos una suite principal que ocupa todo el ancho de la embarcación. El diseño busca ofrecer comodidad, privacidad y espacios amplios para Messi y sus acompañantes.
Uno de sus principales atractivos será el exclusivo Ocean Lounge, un espacio con acceso directo al agua que permitirá disfrutar del mar desde una zona privilegiada del yate.
La embarcación también tendrá un garaje diseñado especialmente para motos acuáticas. Este espacio permitirá almacenar estos vehículos y facilitar su uso durante las jornadas de descanso en el mar.
Las áreas exteriores serán otro de los puntos destacados del catamarán. El diseño contempla amplias zonas para relajarse y disfrutar del paisaje, con espacios pensados para compartir momentos con familiares y amigos.
El ULTIMA 88 contará además con un generoso flybridge, una cubierta superior concebida para el descanso y el ejercicio físico. Esta área ofrecerá más opciones para disfrutar del aire libre durante las travesías.
En el apartado mecánico, el yate estará impulsado por dos motores de 1.000 caballos de fuerza cada uno. Esta configuración busca combinar velocidad y maniobrabilidad, dos características importantes para una embarcación de estas dimensiones.
Messi expresó su satisfacción por incorporarse a la familia Sunreef. El futbolista también destacó que tanto él como sus seres queridos disfrutan de pasar tiempo en el mar y esperan compartir muchas experiencias a bordo.
La compra responde al interés del argentino por disfrutar de momentos de tranquilidad lejos de la exigencia del fútbol profesional. El nuevo catamarán le ofrecerá un espacio privado para desconectarse junto a su familia.
Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la versión encargada por Messi, las características anunciadas muestran que se trata de una embarcación diseñada para combinar comodidad, tecnología y lujo.
El precio definitivo dependerá de los acabados, los equipos y las modificaciones elegidas para el proyecto. Por ahora, la cifra de hasta 10,7 millones de dólares corresponde a las estimaciones disponibles para los modelos ULTIMA 88.
Con este encargo, el capitán argentino suma otro proyecto de lujo a su vida fuera de los terrenos de juego. La embarcación todavía está en construcción, por lo que habrá que esperar para conocer su configuración final y cuándo podrá disfrutarla con su familia.