Paliza del Barcelona al Betis y así queda la tabla de posiciones en la Liga Española

En un encuentro vibrante correspondiente a la novena jornada de LaLiga, el Barcelona consolidó su dominio absoluto en el campeonato al imponerse este sábado por 2-5 sobre el Betis en el Estadio de La Cartuja. El conjunto azulgrana llegó a territorio andaluz con un registro perfecto de 24 puntos. Y gracias a los goles de Lamine Yamal (9'), Rodri (40'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (61') y Dani Olmo (81'), el Barça sumó tres unidades que lo elevan hasta los 27 en la cima de la clasificación.

De esta manera, el equipo catalán se distancia a cinco de su más cercano perseguidor, el Atlético de Madrid, que más temprano sufrió hasta el tramo final para vencer al Espanyol con el único tanto de Álex Baena en el 89'. El Betis, que plantó cara ante Barcelona con anotaciones de Valentín Gómez y Abde Ezzalzouli, se queda en el tercer puesto con 19 puntos. Cabe mencionar que los verdiblancos terminaron jugando con uno menos por la expulsión de Facundo Bernal 53' en un cruce con Lamine. En la cuarta plaza se coloca el Real Madrid con 18 unidades. El equipo merengue se mide este domingo en el Bernabéu ante Sevilla, que precisamente se ubica en el quinto escalón con 14. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Real Sociedad es sexto con 13 unidades, seguido por el Alavés y Deportivo La Coruña que comparten 11 en la séptima y octava posición, respectivamente. En el noveno lugar aparece el Villarreal con 9 puntos y como décimo se encuentra el Celta de Vigo con 8. Málaga, Valencia y Elche son los tres equipos que se hunden en la parta más baja de la tabla clasificación.