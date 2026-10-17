Regresa al Real Madrid tras medio año y Mourinho lo tendrá por primera vez

El brasileño no disputaba un encuentro con el Real Madrid desde el pasado 21 de abril, ante el Alavés, en el que sufrió una lesión muscular que las pruebas posteriores confirmaron como rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, por la que debió someterse a cirugía el 28 del mismo mes.

El defensa brasileño Eder Militao, de vuelta tras casi seis meses lesionado, es la gran novedad del Real Madrid en la convocatoria para el partido de la novena jornada de LaLiga EA Sports contra el Sevilla, en la que siguen ausentes Raúl Asencio, Rodrygo y Mendy.

Progresivamente, el central fue aumentando la carga de su trabajo de recuperación, hasta llegar a completar entrenamientos completos con el resto de sus compañeros. Jose Mourinho avanzó la pasada semana que no jugaría contra el Villarreal, la Roma ni el Sevilla, pero, por el momento, forma parte de la convocatoria para el encuentro frente al conjunto hispalense.

"Mañana no está convocado Vinícius, está convocado Militao. La única cosa fácil es que no tengo que hacer la convocatoria, son siempre los 23 y ya está", había adelantado el técnico portugués en la rueda de prensa previa al encuentro, bromeando sobre su lista ya habitual.

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A las bajas seguras de Asencio (operado de una fractura por estrés en la tibia), Rodrygo (todavía no entrena con el grupo) y Mendy (en la recta final de su recuperación), se suma la de Vinícius Júnior, que cumplirá ante el Sevilla el primero de sus cuatro partidos de sanción tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Saliba.

Como tercer portero, el también canterano Javi Navarro sustituye a Sergio Mestre, que había sido el elegido para ocupar esa posición en convocatorias anteriores.