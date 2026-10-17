"Yo me iría del Real Madrid": Mou lanza contra Tebas y confirma sobre Vinicius

El entrenador del Real Madrid Jose Mourinho declaró estar "contento" respecto a la sanción de cuatro partidos a Vinícius, porque "pensaba que le daban más", en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al Sevilla de LaLiga EA Sports. "El futuro de Vini es trabajar más que aquellos que tienen que jugar cada partido y, sin prometer nada, porque no me gusta prometer ni a jugadores ni a vosotros, pienso que el miércoles jugará de titular. En cuanto a los cuatro partidos, estoy muy contento, porque pensaba que le daban más. Pensaba que con el recurso del Real Madrid, los gatos escondidos para decir 'calladitos, tranquilitos y no hablar más'", añadió.

Resumió el encuentro del brasileño ante la Roma: "Vinícius ha tenido un partido muy difícil y, para mí, el principal culpable ha sido Gasperini (entrenador romanista), porque nos ha atacado con todo por una sola banda, prácticamente no ha atacado por banda izquierda, ha metido a Soule, a Wesley y a Mancini contra Cucurella y Vinícius, muy difícil". "Durante el primer tiempo, es también muy difícil para mí como entrenador hacer cambios de posición, porque hay información que llega y no llega bien. En el inicio del segundo tiempo se acabó el poder de la Roma de atacar por banda derecha y lo que me molestó es la naturaleza del segundo gol, principalmente en el momento en que el partido está completamente tranquilo, sin ningún problema para nosotros", apuntó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Reconoció la responsabilidad del brasileño en ese tanto: "Sabíamos durante tres días que hemos trabajado que gente como Mancini saltaban al hombre en este tipo de construcción frontal y, en esa situación, Vini tiene que asegurar balón, provocar una falta, jugar de cara, y nunca hacer lo que ha hecho, pero no pasa nada". El técnico portugués insistió en su buena relación con el brasileño: "Él, cuando firma el contrato en verano, firma con la convicción de que el Real Madrid es su casa, con la ilusión de hacer lo que está haciendo hasta ahora en su historia en el Madrid, que es ganar títulos. Yo diría que es uno de los focos de alegría y empatía en el vestuario. Yo tengo muchísimas dudas de que yo hubiese sido capaz como joven, como jugador con muchas opciones de salida, de tener su fuerza psicológica para aguantar con una sonrisa". "Es un chico espectacular, con quien es muy fácil tener una buena relación. Le doy un valor tremendo por el hecho de que consigue vivir y sobrevivir y continuar teniendo una sonrisa. Si soy yo en su lugar, probablemente no estaría aquí. En este verano último, hubiera forzado una salida a una competición, de estadios adversarios que lo respeten, pero por madridismo, por amor al club y a la ciudad, por creer que las cosas pueden siempre mejorar, ha renovado y continúa con esa sonrisa", terminó.

"No soy cabezón y quiero siempre mejorar"

El entrenador del Real Madrid Jose Mourinho afirmó que no es "cabezón" y que quiere "siempre mejorar", en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al Sevilla de LaLiga EA Sports, respecto a la posibilidad de abandonar el doble pivote y apostar por el turco Arda Güler en el centro del campo y el uruguayo Fede Valverde en el lateral. "Ya llegará el día donde encuestas, inteligencia artificial, serán las que vayan a hacer equipos, pero, hasta hoy, todavía pienso que somos los entrenadores los que hacemos los equipos. Un entrenador cabezón, que no es abierto a análisis, a intentar mejorar, es un entrenador limitado, del mismo modo que pienso que un entrenador abierto a opinionistas y comentaristas no es entrenador", añadió.

"No hablo ni de crítica ni opiniones, porque yo considero que unos opinan porque aman el fútbol y otros porque es su trabajo opinar, pero no considero que esas opiniones valgan más que mi análisis como entrenador", puntualizó. "Yo no soy cabezón, soy una persona completamente abierta a la opinión de mi 'staff', a mi análisis de los partidos y los entrenamientos. Esto para decirte que puedo cambiar, sí, pero puedo cambiar por mi análisis de la situación, por mi trabajo, por mi estudio, y quiero siempre mejorar. Seguramente puedo ir en direcciones diferentes. Un partido son 90 minutos, tiene muchos matices, muchos momentos", resumió. Definió el modelo de jugador del centro del campo que espera: "Que sean centrocampistas. Les pido la globalidad del trabajo que es un centrocampista. Un centrocampista que solo defiende es un centrocampista limitado, uno que solo ataca es mejor que juegue por bandas o de '10', o de falso '9', porque el centro del campo es una posición muy difícil". Además, dedicó unas palabras tanto a Güler como a Endrick, dos de los protagonistas de la remontada frente a la Roma. Al turco le pidió "trabajo". "Arda es un jugador con mucho talento, ya todos lo sabemos, que no es todavía, obviamente, por suerte, con 21 años, un producto acabado, es un jugador que tiene condiciones para poder ser multifuncional y jugar en diferentes posiciones, y estoy muy contento, no puedo decir nada más", señaló. Sobre Endrick, recalcó sus méritos: "Cuando pensáis que hace mal, machacad, pero, cuando pensáis que hace bien, habladlo también. He leído bien el partido antes y durante, y después es mérito del chico, que ha reventado con todo. La situación de tres goles de córner, cómo se consiguen los córneres, con una avalancha de fútbol ofensivo". "Hay mucha gente que merece jugar, esta historia de la meritocracia no es una cosa que yo pueda decir: 'Solo 11 lo merecen', porque no son solo 11, son 15, son 16. Lunin merece jugar, y no estoy de broma, pero no juega, no puedo meter a Courtois y Lunin a jugar los dos. No significa que a mí no me preocupa la meritocracia", recordó. "Estaremos todos de acuerdo en que los cinco jugadores que el otro día entraron y ayudaron al equipo a cambiar el partido merecen jugar mañana, pero, ¿y los otros? ¿No merecen jugar? No significa que no exista la meritocracia, significa que es una parte difícil del trabajo de un entrenador, pero compañeros míos que estarán entrenando equipos con menos soluciones que yo estarán diciendo: 'Jose, qué suerte tienes de tener problemas como este'", terminó. Tebas y su comparación: "Ya has visto lo que opino yo. Ha entrado en un campo que solo tiene disculpas si es un caso clínico. El madridismo entiende a lo que el Madrid se enfrenta. Hasta para el gigante prestigio que el fútbol español tiene en el extranjero, tiene el Mundial, el club más prestigioso... es mejor que se quede solo aquí".