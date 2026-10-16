Flick los recupera: convocatoria del Barcelona para enfrentar al Betis en LaLiga

El Barcelona de Hansi Flick viaja este viernes a Sevilla, donde mañana se enfrentará al Betis en el duelo de la novena jornada de LaLiga, con las novedades del neerlandés Frenkie de Jong y el brasileño Raphinha.
Tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el club azulgrana ha confirmado que De Jong cuenta con el alta médica tras superar la lesión en la rodilla que sufrió con su selección en el pasado Mundial.
En el caso de Raphinha, padeció molestias musculares en el último parón de selecciones en un partido en Australia y se ha perdido los dos últimos encuentros ante el Getafe y Galatasaray.
El brasileño y el neerlandés son las novedades en la lista de 23 jugadores llamados por Flick, en la que aún no figuran los lesionados Andreas Christensen y Roony Bardghji.
El Barcelona llega en una racha perfecta como líder invicto de la competición local, mientras que el Betis de Manuel Pellegrini buscará aprovechar la localía para recortar distancias en la parte alta de la tabla.
Los culés dominan con claridad el balance histórico general frente a los béticos. A lo largo de la historia de sus enfrentamientos oficiales en todas las competiciones, ambos equipos se han visto las caras en 144 ocasiones: 88 triunfos del Barça, 30 victorias del Betis y 26 empates.
El partido entre Betis y Barcelona comenzará a partir de las 10:30 AM de Honduras y será transmitido por Sky Sports. En Esapaña empieza a las 6:30 PM y se podrá ver por Movistar+ Plus y Orange TV.
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- Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic
- Defensas: Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia
- Volantes: Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodrigo, Olmo, De Jong y Bernal
- Delanteros: Gabriel Jesus, Raphinha, Lamine Yamal, Adeyemi y Gordon