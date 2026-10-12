Un expresidente del Barça apuntó contra Messi y advierte: "¿Quién se ha creído?"

La despedida de Leo Messi del Barcelona sigue siendo una cuenta pendiente para los aficionados y en las últimas horas se generó una polémica inesperada. Joan Gaspart, expresidente del club azulgrana, criticó con dureza al argentino y afirmó que no iría a un hipotético partido de homenaje. Desde su salida del Barça en 2021, la relación de Messi con los dirigentes es tensa, sobre todo luego de su cruce con Joan Laporta, que lo mencionó en varias ocasiones durante la época de elecciones. En este sentido, Gaspart se refirió a esta situación y soltó una crítica que no estaba en los planes.

"Leo como futbolista es indiscutible, el mejor del mundo. Solo hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barça está por encima suyo. Y que vaya con cuidado, que vaya con cuidado", soltó el directivo en el podcast 'Solo Para Cules TV'. "Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente del Barça. Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona. Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por lo tanto, esto no se lo puede olvidar", añadió. Gaspart fue vicepresidente del Barcelona durante 22 años, desde 1978 hasta el 2000 cuando se presentó a las elecciones como presidente. Se impuso en las urnas, pero no pudo cumplir más que la mitad de su mandato y, el 13 de febrero de 2003, renunció a su cargo en medio de una gran crisis institucional y deportiva. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El dirigente cuestionó que la despedida de Messi pueda estar condicionada por la presencia de Laporta. Según su postura, el homenaje debería realizarse independientemente de quién ocupe la presidencia. "Yo le dejo todavía pasar un margen de tiempo, porque llegará un día en que a mí me empezará a molestar que el señor Lionel Messi no tome ni la más mínima pega en venir al Barça a despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça", afirmó. "Si Messi viene a despedirse y no viene porque Laporta es el presidente y viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje. ¿Quién se ha creído? Un momento, por favor...", sotuvo.

Como si fuera poco, Gaspart puso un ejemplo de su vida cotidiana con su familia y aseguró que el legado de Leo se fue perdiendo entre las nuevas generaciones. "Yo ya tengo cuatro bisnietos. Pero les he preguntado que les iba a comprar una camiseta del Barça y les he dicho: 'Oye, ¿pongo Messi o pongo Lamine?'. Pon a Lamine, abuelo", contó. Para finalizar, relata que sus nietos le han consultado sobre quién era Messi y les responde que fue el mejor futbolista que vio en su vida, pero los pequeños siempre prefieren a la joven estrella de España.

‼️😳 BRU-TAL RETAHÍLA de PALOS de JOAN GASPART a LEO MESSI:😡 "¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él".¡Podcast completo disponible en YouTube 'Chiringuito Inside'! https://t.co/m5WXcAR4TV — Sólo para Culés TV (@soloparaculestv) October 11, 2026