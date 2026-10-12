Courtois termina contrato en 2027 y toma decisión final en el Real Madrid

Thibaut Courtois es el futbolista más veterano en la actual plantilla del Real Madrid con 34 años. El guardameta finaliza su contrato el próximo 30 de junio de 2027 y ha tomado una decisión final sobre su futuro. De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, el arquero belga ha llegado a un acuerdo con el club blanco para seguir, como mínimo, una temporada más, hasta el final de la 2027-28.

Según la citada fuente, el acuerdo entre Courtois y Real Madrid se hará oficial en los próximos días, cuando el nuevo vínculo será firmado por ambas partes. El portero acabará la temporada con 35 años, pero en Valdebebas lo siguen considerando como el mejor del mundo y creen que no hay en el mercado otro como él. Sigue siendo decisivo para el equipo que ahora dirige José Mourinho. Sin ir más lejos, el pasado sábado, cuando los merengues se quedaron con diez por la expulsión de Vinicius, Coutois realizó un par de intervenciones que evitaron el empate del Villarreal en el Bernabéu. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🚨🤍 Real Madrid have reached an agreement in principle with Thibaut Courtois over new contract.The club considers Courtois a key player, top in the world and new deal will be signed soon after verbal agreement.Current deal expires in June 2027 but Thibaut will defend Real Madrid’s goal also next season, 2027/28. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2026