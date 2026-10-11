Pichichi LaLiga: Mbappé y Yamal con nuevo rival; Raphinha respira en la tabla de goleadores

Yassir Zabiri alcanzó con siete goles a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la octava jornada de LaLiga EA Sports, en la que Ante Budimir y Lucas Boyé elevaron sus cuentas a seis y cinco tantos, respectivamente, e Isco se estrenó con un doblete, entre las primeras veces de Yan Diomande, Cristian 'Cuti' Romero y Anthony Gordon. El delantero marroquí del Racing marcó frente al Valencia y se incorporó al grupo de los perseguidores más cercanos a Raphinha. Su séptimo tanto le coloca junto a Mbappé, Lamine y Sergio Camello, a cinco del brasileño, en una jornada en la que los principales artilleros dejaron espacio a otros protagonistas.

Raphinha, ausente por lesión ante el Getafe, conserva el mando con doce tantos. Tampoco marcaron Lamine ni Mbappé, que siguen con siete, los mismos que Camello, cuyo encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic quedó suspendido sin goles. Zabiri fue quien aprovechó ese silencio para subir un peldaño.

Budimir dio un paso adelante en La Cartuja, aunque su tarde tuvo dos caras. Primero desvió hacia su propia portería un remate de Diego Llorente y después acertó en la contraria para iniciar la reacción del Osasuna. Ese segundo tanto, el único que suma a su registro personal, le permite alcanzar los seis e igualar a Roberto Fernández, del Espanyol. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Boyé también mejoró sus números sin premio colectivo. El argentino transformó un penalti al filo del descanso frente al Atlético de Madrid, su quinto gol del curso y el primero desde los once metros. Se incorpora al grupo de Pierre-Emerick Aubameyang, del Deportivo, y Fer Niño, del Elche, en una jornada en la que ninguno de los dos amplió su cuenta. La réplica del Atlético tuvo nombre de debutante. El Cuti Romero estrenó su casillero liguero con un cabezazo en el minuto 87 que decidió el 1-2 en Mendizorroza. Antes había marcado Alejandro Grimaldo, que ya suma tres. El defensa argentino eligió para su primera firma un momento en el que al partido casi no le quedaba tinta. También fue decisivo el estreno de Diomande. El costamarfileño abrió su cuenta con el Real Madrid y resolvió el encuentro contra el Villarreal con el único gol de la noche. En el Barcelona, Gordon y Jules Koundé anotaron sus primeros tantos ligueros de la temporada frente al Getafe, mientras Gabriel Jesus elevó su registro a dos. Isco abrió el suyo por partida doble: un penalti y un segundo tanto en jugada para conducir al Betis hacia el 5-2 contra el Osasuna. Abde Ezzalzouli también alcanzó los dos y José Antonio Morante completó la goleada en el descuento con su primer gol. Raúl García de Haro se estrenó esta temporada por el conjunto navarro.



Anoeta reunió otras cinco primeras veces. Jon Martín, Arsen Zakharyan y Gonçalo Guedes marcaron sus primeros goles del curso para dar la victoria a la Real Sociedad ante el Deportivo (3-2). Mario Soriano y Yeremay Hernández, este último de penalti, inauguraron sus cuentas para los visitantes. Bryan Zaragoza hizo lo mismo con el Espanyol en Málaga, donde Adrián Niño alcanzó los dos con un gol en el tiempo añadido. Y en El Sardinero, Iván Martín, David Otorbi y Dani Raba también estrenaron su casillero con el primer gol del Valencia al Racing.

-- Clasificación tras la octava jornada: